Haaland rend visite aux enfants de son club formateur en Norvège (et taquine un fan de Manchester United)

Sa saison terminée, Erling Haaland s'est rendu ce mercredi à Bryne, petite ville norvégienne où il a grandi, pour le plus grand bonheur des jeunes joueurs locaux.

Un accueil digne d’une rockstar. Au lendemain de son doublé réussi contre Chypre (3-1), pour son dernier match de la saison, Erling Haaland s’est rendu à Bryne, petite ville norvégienne de 12.000 habitants où il a effectué ses premiers pas de footballeur.

C’est dans cette cité aux confins de la Norvège, au sud-ouest du pays et à 300 kilomètres de la capitale Oslo, que tout a commencé pour lui. S’il est né le 21 juillet 2000 à Leeds, où son père Alf-Inge a longtemps joué, c’est bien à Bryne qu’il a grandi, là où sa famille s’est installée en 2004. Dans les traces du paternel, le blondinet a vite privilégié le ballon rond à l'athlétisme, sport de prédilection de sa mère, Gry Marita Braut, ex-championne de Norvège d'heptathlon.

Déjà couvé du regard par les plus grands clubs européens, Haaland a pu développer à Byrne ses qualités techniques, physiques et mentales, progresser dans tous les compartiments du jeu avant de prendre la direction de Molde en 2017. Très attaché à sa ville, l'actuel buteur de Manchester City a donc fait la surprise aux jeunes du coin en débarquant sur les terrains du club local ce mercredi. Sa présence n’était pas du tout attendue, selon le média norvégien NRK, qui raconte que les enfants étaient "bouche bée" et ravis en voyant leur idole. Souriant et détendu, Haaland s’est prêté de longues minutes au jeu des autographes et des selfies.

"Un garçon de Bryne peut devenir le meilleur buteur de la Ligue des champions"

"Cet endroit n'a pas seulement fait de moi le footballeur que je suis aujourd’hui, mais aussi la personne que je suis. C'est souvent la chose la plus importante. Le football est une chose, mais il est aussi question des gens qui m'entourent et que j'apprécie énormément. J’étais l'un de ces garçons il n’y a pas si longtemps. Je me rappelle de ces séances d'entraînement après l'école. Tout est possible. Un garçon de Bryne peut faire le triplé (FA Cup-championnat-C1) et devenir le meilleur buteur de la Ligue des champions et de la Premier League", a-t-il confié.

"Je suis fier quand je vois mon visage sur des affiches ici. Mais je suis toujours la même personne qu'il y a cinq ans. J'ai les mêmes personnes autour de moi. J'essaie d'être moi-même tous les jours. Tout s'est passé plus vite que je ne l'aurais imaginé. Maintenant, il s'agit juste de continuer sur ce rythme", a-t-il ajouté sous les applaudissements nourris de ses fans. Il n’a toutefois pas pu s’empêcher de taquiner gentiment un jeune supporter vêtu d’un maillot de… Manchester United. Au moment d’être en pris en photo à ses côtés, Haaland s’est amusé à cacher le logo des Red Devils, tout en lui conseillant... de s’acheter un nouveau maillot.