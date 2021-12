Henry subjugué par Liverpool qui vit sur une "planète différente"

La claque infligée par Liverpool à Everton (1-4) dans le derby du Merseyside, mercredi, a laissé Thierry Henry, sans voix. Pour le champion du monde 1998, les Reds évoluent sur une "autre planète".

Le derby de Liverpool a tourné à la correction, mercredi soir. Les Reds se sont largement imposés sur le terrain d’Everton (1-4), leur voisin, grâce à des buts de Jordan Henderson (9e), Mohamed Salah (19e, 64e) et Diogo Jota (79e). Une démonstration de force qui a impressionné Thierry Henry. L’ancien attaquant français estime même que les Reds sont sur une "planète différente", même s’ils sont actuellement troisièmes de Premier League à deux points de Chelsea, leader, et un de Manchester City, 2e.

"Pour moi, ils sont sur une autre planète, a-t-il déclaré sur Amazon Prime Vidéo. Pas seulement eux, mais les deux autres (Chelsea et Manchester City) au sommet qui sont dans le rythme. Ce qui est embêtant pour Everton, c’est que tu pouvais prévoir les buts dès le départ. Mais ils sont sur une autre planète, quatre contre Arsenal (4-0), quatre contre Southampton (4-1), quatre ce soir, ils jouent à Wolverhampton (samedi), ils peuvent déjà en mettre quatre sur le tableau d’affichage. L'intensité qu'ils ont avec et sans le ballon, la pression à la fin du match en jouant avec intensité est incroyable."

"Vous ne pouvez pas tous être Mo Salah, mais si vous travaillez dur, vous pouvez devenir Jordan Henderson, un gars qui soulève des trophées"

"Titi" a aussi encensé Jordan Henderson, moins starifié que le trio Mané-Salah-Firmino mais tout aussi précieux, selon lui. "Il me rappelle Gareth Barry, James Milner, explique-t-il. Je me souviens quand il a commencé, je ne pensais pas qu'il serait le joueur qu'il est. Vous ne pouvez pas tous être Mo Salah, vous ne pouvez pas tous être Messi, mais si vous travaillez dur, que vous travaillez avec éthique et que votre esprit y est et que vous êtes professionnel, vous pouvez devenir Henderson et devenir le gars qui soulève le trophée. De toute évidence, pendant longtemps, Liverpool attendait ce trophée de Premier League – c’était lui. Quand Liverpool a remporté la Ligue des champions – il l’a soulevée et je sais que peu de gens le mentionneront, mais c’est le gars que vous pouvez essayer de copier."

Sacrés champions en 2020, les hommes de Jürgen Klopp n’ont perdu qu’un seul de leurs 21 matchs toutes compétitions confondues cette saison (contre West Ham, 3-2 en Premier League). Ils sont aussi déjà qualifiés pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions après leur cinq succès en autant de rencontres. Ils se déplacent sur le terrain de l’AC Milan, mardi (21h, sur RMC Sport 1).