Premier League: Liverpool cartonne, Chelsea reste leader devant City

Liverpool, Chelsea et Manchester City se sont imposés à l'extérieur ce mercredi, en Premier League, conservant les trois premièrs places du championnat d'Angleterre.

Le rythme ne faiblit pas en Premier League. Chelsea et Manchester City, vainqueurs respectifs de Watford et Aston Villa sur le même score (2-1), ont assuré l’essentiel en fin de soirée pour suivre le train d’enfer des Reds de Jürgen Klopp. Liverpool a encore fait exploser Goodison Park au terme d’une nouvelle démonstration de force. Victoire 4-1 par KO des coéquipiers de Mohamed Salah, auteur d’un doublé. Jordan Henderson et Diogo Jota ont inscrit les deux autres buts, pour un total de 43 réalisations en 14 journées.

>> Découvrez les offres de RMC Sport et suivez la Premier League

Un bilan tout simplement ahurissant, plus impressionnant que tout autre équipe des cinq grands championnats européens, même si le Bayern n’a pas à rougir avec 42 réalisations. La cadence des Reds reste infernale. Liverpool a inscrit 12 buts lors de ses trois derniers matches en Premier League, pour un seul but encaissé. S’ils ne sont pas parvenus à garder leur cage inviolée, les joueurs de Jürgen Klopp ont préservé leur invincibilité dans le derby de la Mersey, et n’ont plus perdu face aux Toffees depuis plus de dix ans désormais.

Manchester City assure l'essentiel

Devant Liverpool, qui reste à distance respectable des premières places sur le podium, à la troisième place, Chelsea a repris sa marche en avant après avoir laissé quelques plumes à Old Trafford, en dominant Watford (2-1). La rencontre a été interrompue de longues minutes en raison du malaise d’un spectateur. Hakim Ziyech a offert la victoire à son équipe en fin de match, victorieuse de ses cinq derniers matches à l’extérieur. Manchester City, de son côté, a infligé à Steven Gerrard sa première défaite (2-1) sur le banc d’Aston Villa.

Qualifié à la première place de son groupe en Premier League, l’équipe de Pep Guardiola s’est fait très peur après avoir pris les devants grâce à Ruben Dias (23e) et Bernardo Silva (43e), sur une belle volée. On pensait les Mancuniens lancés vers un succès aisé, mais la réduction du score de Watkins à l’entame de la seconde période (47e) a totalement relancé les débats. 6e de Premier League, Wolverhampton n’a pas été capable de se défaire de Burnley, 18e. Les deux équipes se sont quittées sur un score nul et vierge, alors que West Ham, face à Brighton, et Leicester à Southampton, ont fait match nul.