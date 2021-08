La FIFA met la pression sur les clubs anglais pour qu'ils libèrent leurs internationaux

Alors que les clubs anglais ont décidé de ne pas laisser certains de leurs joueurs étrangers disputer des matchs internationaux en septembre dans des pays à fort risque de contamination au coronavirus, la FIFA leur demande de revoir leur position.

"Ensemble, nous avons fait face à des problèmes majeurs par le passé, et nous devons continuer de le faire à l’avenir." Dans un communiqué publié ce mercredi, Gianni Infantino, le patron de la FIFA, monte au créneau après la décision prise par les clubs de Premier League de retenir certains de leurs joueurs étrangers lors de la trêve internationale à venir, au regard des nouvelles restrictions sanitaires en Angleterre. Ces clubs ne veulent pas les laisser disputer des matchs internationaux en septembre dans des pays jugés à fort risque de contamination au coronavirus pour leur éviter dix jours de quarantaine imposée au retour par le gouvernement anglais.

Liverpool a ainsi informé la Fédération égyptienne - un pays considéré comme faisant partie d’une "liste rouge" - que Mohamed Salah serait retenu. Mais pour Infantino, "la mise à disposition des joueurs pour les prochaines fenêtres internationales est une question dont l’urgence et l’importance sont capitales". "J’en appelle à la solidarité de chaque association membre, de chaque ligue et de chaque club afin de faire ce qui est juste et équitable pour le football mondial. Bon nombre des meilleurs footballeurs de la planète évoluent en Angleterre et en Espagne, et nous estimons que ces pays partagent également la responsabilité de préserver et protéger l’intégrité sportive des compétitions dans le monde entier", insiste-t-il.

Infantino a écrit à Boris Johnson

Il révèle même avoir écrit au Premier ministre britannique, Boris Johnson, "au sujet des restrictions de quarantaine concernant les joueurs qui reviennent en Angleterre après avoir séjourné dans des pays figurant sur la liste rouge". Une façon claire pour Infantino de mettre la pression sur les clubs anglais : "Je lui ai demandé le soutien nécessaire, notamment pour que ces joueurs ne soient pas privés de la possibilité de représenter leur pays lors des matchs de qualification pour la Coupe du monde. (…) Je demande à chacun de tout mettre en œuvre afin de permettre la mise à disposition des footballeurs internationaux en vue des prochains matchs de qualification."

De son côté, la Premier League a fait savoir que "des discussions intenses ont eu lieu avec à la fois avec la Fédération anglaise et le gouvernement pour trouver une solution, mais en raison des craintes actuelles sur la santé publique au sujet des voyageurs en provenance de pays de la liste rouge, aucune exception n'a pu être accordée." Au vu de la prise de parole d'Infantino, les clubs anglais pourraient toutefois s'exposer à des sanctions de la part de la Fifa.