La Premier League met en place une formation obligatoire sur le consentement sexuel

Face à la recrudescence d’accusations d’agressions sexuelles contre des joueurs professionnels, la Premier League a décidé de faire parvenir une formation obligatoire sur le consentement sexuel à l’ensemble des joueurs et des staffs.

Benjamin Mendy, Gylfi Sigurdsson, Mason Greenwood et plus récemment Thomas Partey: en un an, la Premier League a vu plusieurs de ses joueurs visés par des accusations de viols. Poussée par plusieurs collectifs luttant contre les violences faites aux femmes, la Premier League a donc décidé de répondre, d’après The Telegraph, en rendant obligatoire une formation sur le consentement sexuel pour tous les joueurs et les staffs.

"Il s’agit d’un premier pas important et attendu depuis longtemps, qui va dans la bonne direction, a réagi Shaista Aziz, co-directrice de Three Hijabis, l’un des groupes qui discute avec la Premier League. Toutefois, nous avons besoin d’une plus grande transparence sur la manière dont ces nouvelles directives seront mises en œuvre par les clubs de Premier League."

La fédération "opaque, décalée et dédaigneuse"

Jusqu’à présent, la Premier League organisait des ateliers pour les joueurs de l’académie et de l’équipe équipe première, mais ils n’étaient pas obligatoires pour les joueurs professionnels. La ligue n’a toutefois pas répondu à toutes les demandes des groupes de lutte contre les violences faites aux femmes, dont celle de suspendre automatiquement tout joueur arrêté pour suspicion de viol.

Shaista Aziz indique également que si les discussions avec la Premier League ont été instructives et ont mené à des actions, la fédération anglaise est elle restée "opaque, décalée et dédaigneuse dans ses comportements".

La FA a indiqué dans les colonnes du Telegraph "condamner fermement la violence et les préjugés de toute nature", et encourage toute personne victime ou témoin de comportements déplaces à témoigner.