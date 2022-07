Manchester City: procès reporté pour Benjamin Mendy

Accusé de plusieurs viols et agressions sexuelles, Benjamin Mendy doit passer devant la justice pendant l’été. Initialement programmé à partir du 25 juillet, le procès du latéral français de Manchester City est reporté au 10 août.

Il va encore falloir attendre un peu plus avant de connaître le dénouement de l’affaire Mendy. Le footballeur français de Manchester City se présentera devant le tribunal de Chester, en Angleterre, pour l’ouverture de son procès qui devrait durer plusieurs semaines. Si le rendez-vous avec la justice britannique devait avoir lieu le 25 juillet, le début du procès du champion du monde 2018 est finalement reprogrammé au 10 août prochain.

Comme annoncé par plusieurs médias anglais, et confirmé par la justice anglaise à RMC Sport, le procès de Benjamin Mendy est reporté de quelques jours. Il devait dans un premier temps se terminer le 2 septembre.

L’international français est accusé de huit viols, une tentative de viol et une agression sexuelle. Les dix chefs d'accusation portés à son encontre concernent des faits qui se seraient déroulés entre octobre 2018 et août 2021.

Mendy risque plusieurs années de prison

En retrait du groupe pro à Manchester City où son nom ne peut même plus être évoqué en conférence de presse, Benjamin Mendy n’a plus disputé le moindre match depuis la première journée de Premier League, le 15 août 2021. Depuis, c’est surtout dans les tabloïds que le nom du Français de 27 ans est apparu. Selon plusieurs avocats contactés par RMC Sport en marge de cette triste affaire, l’ancien joueur de l’OM et Monaco risque plusieurs années de prison (une peine supérieure à dix ans est possible) s’il est reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés.

Toutefois, Benjamin Mendy a toujours nié les accusations contre lui et a toujours plaidé non-coupable lors des audiences préparatoires à son procès. Attendu fin juillet, le procès du joueur tricolore débutera donc le 10 août. A ses côtés, Louis Saha Matturie (aucun lien avec l’ancien footballeur) sera lui aussi jugé. Les débats devraient surtout tourner autour du consentement des victimes et jusqu’au verdict de la justice britannique, Benjamin Mnedy demeure présumé innocent.