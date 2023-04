Premier League: la bonne opération de Newcastle et Manchester United pour la Ligue des champions

En allant étriller West Ham (5-1) et en dominant Brentford (1-0), en match en retard de Premier League, mercredi, Newcastle et Manchester United ont repris l'ascendant dans la course à la Ligue des champions.

Newcastle et Manchester United, qui étaient à égalité de points (50) avec Tottenham avant ces matches, occupent maintenant les 3e et 4e places avec trois longueurs d'avance sur les Spurs qui comptent, en outre, un match en plus. La victoire était particulièrement cruciale pour les Red Devils, chassés du top 4 à la différence de but, lundi, après le nul de Tottenham à Everton (1-1), en clôture de la 29e journée.

Les hommes d'Erik Ten Hag, qui restaient sur deux défaites -- un 7-0 contre Liverpool et un 2-0 apathique à Newcastle -- et un nul en championnat, devaient impérativement se relancer. Ils l'ont fait grâce au 15e but en championnat cette saison de Marcus Rashford, son 28e toutes compétitions confondues, d'une demi-volée de près après une remise de la tête de Marcel Sabitzer (1-0, 27e).

Face à un Brentford inhabituellement inoffensif, avec un premier tir cadré par Kevin Schade repoussée par David de Gea à la 67e, United a contrôlé la partie, malgré un manque de précision dans le dernier geste, en ne cadrant que 3 tentatives sur 15. Mais dans un calendrier archi-plein, avec une demi-finale de Coupe d'Angleterre et un quart de finale de Ligue Europa en plus des 10 journées de championnat restantes, ces trois points sont extrêmement bienvenus. La soirée a été beaucoup plus simple pour Newcastle chez un West Ham qui a multiplié les cadeaux.

Moyes prochain coach viré ?

L'ouverture du score, même si elle est aussi venue d'une magnifique feinte de corps d'Allan Saint-Maximin qui a mystifié Saïd Benrahma, doit beaucoup à l'absence totale de marquage sur Callum Wilson qui n'a eu qu'à dévier de la tête le caviar du Français (0-1, 6e). Wilson a aussi profité d'une bourde énorme de Nayef Aguerd après 21 secondes en seconde période, offrant le ballon à Jacob Murphy qui n'a eu qu'à glisser à son avant-centre devant le but vide pour le 3-1. Il s'agissait là du 12e but de Wilson en 13 matches contre les Hammers.

Le Brésilien Joelinton y est aussi allé de son doublé. Grâce à un alignement catastrophique de la défense adverse, même s'il a fallu la VAR pour que son but soit bien validé, il était allé remporter son duel face à Lukasz Fabianski (0-2, 13e). En toute fin de match, il a clos la marque après un contre éclair (1-5, 90e).

Quelques minutes plus tôt, un dégagement raté de Lukasz Fabianski, sorti hors de sa surface, avait permis à Alexander Isak de marquer de loin dans le but déserté (1-4, 82e). Côté Hammers, Kurt Zouma avait bénéficié d'une sortie trop courte de Nick Pope sur un corner pour réduire le score de la tête au second poteau 1-2, 40e).

Quinzième au classement, West Ham compte le même nombre de points (27) que le premier relégable, Bournemouth et un match en mois que tous ses poursuivants. Mais après une prestation aussi calamiteuse de ses joueurs, le sort de David Moyes semble des plus fragiles dans une Premier League où 12 entraîneurs ont déjà perdu leur poste.