La Premier League vote l'interdiction des sponsors maillot qui vantent les sites de paris sportifs

Comme attendu, la Premier League acte l’interdiction des sponsors maillot faisant la promotion des jeux d’argent. La mesure, qui concerne actuellement huit clubs, entrera en vigueur au terme de la saison 2025-2026.

La Premier League réalise un premier pas dans la lutte contre les addictions liées aux paris sportifs. Dans un communiqué publié ce jeudi, le championnat anglais confirme que les sponsors faisant la promotion des jeux d’argent seront interdits au terme de la saison 2025-2026 sur les maillots de match. Huit clubs de l’élite affichent actuellement ce genre de sponsors sur leur tenue: Bournemouth, Brentford, Everton, Fulham, Leeds, Newcastle, Southampton et West Ham.

Une valeur estimée à 68 millions d'euros par an

Selon les informations de la presse anglaise, cette valeur globale est actuellement estimée à 68 millions d’euros par an. Pourtant, les dérives liées aux paris sportifs ont marqué ces dernières années au Royaume-Uni. Pour rappel, ce choix permettra à la Premier League de faire un pas vers le gouvernement et ainsi éviter une loi qui interdirait les partenariats entre les clubs et les sites de paris sportifs.

Dans son communiqué, la Premier League se félicite d’être "le premier championnat sportif britannique à prendre volontairement une telle mesure afin de réduire la publicité sur les jeux d'argent". Avant de préciser que cette décision "fait suite à une vaste consultation impliquant la ligue, ses clubs et le ministère de la Culture, des Médias et des Sports dans le cadre de l'examen en cours par le gouvernement de la législation actuelle sur les jeux de hasard".