"Le niveau de Tottenham a beaucoup baissé ces dernières années", lâche Conte

Antonio Conte, manager de Tottenham, a reconnu la nette supériorité de Chelsea face à son équipe, mercredi en demi-finale aller de la League Cup (0-2). Il estime que le niveau de l’équipe s’est dégradé ces dernières saisons.

Antonio Conte n’a pas cherché d’excuse après la défaite de son équipe face à Chelsea (0-2) en demi-finale de League Cup, mercredi. Le manager des Spurs, nommé en novembre en remplacement de Nuno Espiriri Santo, note une dégradation du niveau de l’équipe depuis plusieurs saisons.

>> Abonnez-vous aux offres RMC Sport pour regarder la Premier League

"Je connais la situation, c’est très clair en ce moment qu'il y a un écart important, a confié l’Italien à l’issue de la rencontre. Nous devons essayer de nous battre pour rester en bonne position dans le championnat, mais si nous pensons que nous sommes proches, je pense que nous ne sommes pas sur la bonne voie. C'était un match difficile dès le début, Chelsea s'est montré bien meilleur que nous."

"Je suis toujours très honnête avec mes joueurs"

"Si vous comparez les deux équipes, il n'y a pas de comparaison, a-t-il ajouté. Nous parlons d'une équipe prête à gagner et aujourd'hui, nous avons vu la différence entre les deux équipes. Nous sommes une équipe au milieu. Ce match a confirmé ce que je pensais de la différence entre les équipes. Au cours des dernières années, le niveau de Tottenham a beaucoup baissé."

Malgré ce constat implacable, l’ancien entraîneur de la Juventus, Chelsea ou de l’Inter Milan ne perd pas la foi et veut de la patience. "Nous devons être humbles, comprendre la situation en ce moment et continuer à travailler pour améliorer nos joueurs, a-t-il conclu. Je suis toujours très honnête avec mes joueurs, nous devons applaudir la performance de Chelsea. J'aime dire la vérité et avec un bon mensonge tu ne vas nulle part. Nous devons essayer de changer cette situation, lentement, lentement. Il est impossible de changer la donne sur un ou deux marchés des transferts."