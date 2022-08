Bournemouth-Arsenal: début de saison parfait pour les Gunners, avec un bijou de Saliba

Arsenal a prolongé son excellent début de saison en s’emparant provisoirement de la tête du championnat après un convaincant et large succès (3-0) sur Bournemouth.

Qu’il semble loin le temps où les supporters d’Arsenal réclamaient la tête de Mikel Arteta, après trois défaites consécutives en Premier League, à l’entame de la saison 2021-2022. Un an plus tard, Arsenal vient d’aligner trois succès d’affilée et caracole en tête du championnat d’Angleterre. Conformément au souhait de leur entraîneur, les Gunners développent un jeu séduisant et jouent clairement un cran au-dessus de ce qu’ils étaient capables de proposer la saison passée. Arsenal a encore offert une démonstration de son potentiel à ses supporters avec une victoire spectaculaire (3-0) contre Bournemouth, au Vitality Stadium.

Jesus marche sur l’eau

Auteur d’un doublé face à Leicester, Gabriel Jesus est un joueur métamorphosé depuis son arrivée à Londres, en provenance de Manchester City. Bouillant depuis le coup d’envoi de la saison, le Brésilien a encore été décisif en début de match, régalant avec sa technique balle au pied pour slalomer entre les joueurs de Bournemouth, transformés en plots, avant de servir son compatriote Martinelli. Ce dernier est tombé sur Travers mais Odegaard a suivi dans la surface pour conclure du gauche (5e). L’ancien du Real a fait preuve de la même spontanéité et de la même promptitude pour devancer Gabriel Jesus à la frappe et réaliser un doublé (11e).

Le bijou de Saliba

Loin d’en vouloir à son partenaire, encore excellent, Gabriel Jesus a laissé éclater sa joie et jubilé comme s’il avait marqué, preuve que le groupe vit bien. Dangereux tout au long du match, le Brésilien s’est vu refuser un but à l’entame du dernier quart d’heure. Arsenal menait déjà 3-0 grâce à un bijou de William Saliba (54e), le premier but de l’international français en Premier League. En pleine confiance, à l’image de son équipe, Saliba a déclenché des 20m du gauche - son mauvais pied - sans se poser de question. Le ballon a alors plongé sous la transversale de Travers. Imparable. Même Zinchenko, genoux à terre et les deux mains sur la tête, n’en a pas cru ses yeux.

Travers évite le naufrage

Pris à la gorge d’entrée, Bournemouth n’a jamais été en mesure de rivaliser avec Arsenal. La pâle rébellion du promu entrevue au retour des vestiaires, dans le sillage des changements offensifs opérés par Scott Parker, a été rapidement matée. Travers a même dû s'employer pour éviter un naufrage face à la puissance offensive adverse. Cela demandera confirmation face à des équipes d'un autre standing, mais cette équipe d'Arsenal a peut-être plus à offrir qu'une 5e place cette saison.