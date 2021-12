Premier League: en plein chaos lié au Covid-19, Arteta recommande d’écouter les joueurs

Mikel Arteta a rappelé l'importance d'écouter les joueurs lorsque ceux-ci sont inquiets du maintien des matchs dans un calendrier surchargé, alors que les cas de Covid-19 continuent d'augmenter.

La Premier League fait fi du contexte de flambée épidémique en maintenant les matches de Premier League malgré la multiplication des cas de Covid-19 qui a forcé les instances à reporter de nombreux matchs le week-end dernier. La crise est intervenue alors que le football anglais s’apprête à entrer dans une période charnière de sa saison à l’occasion des fêtes de fin d’année. Trois matchs sont ainsi prévus pour chaque club entre le 26 décembre, jour du traditionnel Boxing Day, et le 3 janvier 2022.

Les joueurs sont inquiets, agacés aussi que leur avis ne soit pas assez pris en compte lorsque des décisions sont prises concernant le calendrier. Le capitaine de Liverpool, Jordan Henderson, s'est demandé si le bien-être des joueurs était vraiment pris au sérieux après que la Premier League a annoncé son intention de maintenir les matchs prévus pendant la période de Noël, alors que 90 cas confirmés de coronavirus parmi les joueurs et le personnel ont été enregistrés la semaine dernière - un record depuis le début de la pandémie.

Ne pas endommager le produit Premier League

"Nous devons les écouter (les joueurs)", a déclaré Mikel Arteta, l’entraîneur d’Arsenal. Il y a deux protagonistes dans cette affaire: les joueurs et les supporters. Sans les joueurs, nous ne pouvons rien faire. Ils font tout pour continuer à jouer et maintenir ce championnat au plus haut niveau. Quand ils commencent à dire cela, je pense qu'il est de notre devoir de tendre l'oreille et d'écouter attentivement, parce que nous ne voulons pas endommager le produit et l'incroyable championnat qui est le nôtre."

Touché par de nombreux cas de Covid-19, Chelsea avait réclamé le report de son match le week-end dernier. En vain, la requête a été rejetée. Désemparé face à l'ampleur de la situation, le technicien allemand de Chelsea, Thomas Tuchel, a menacé d'aligner les jeunes à l'occasion du prochain match des Blues ce mercredi soir, en League Cup. Le but? Protéger ses hommes face à l'épidémie: "Il est possible que nous donnions la priorité à la santé, et ne prenions aucun risque avec certains de nos joueurs", a-t-il prévenu avant de rencontrer Brentford.