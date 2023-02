Mercato: Javi Gracia va devenir le nouvel entraîneur de Leeds

Après le départ de Jesse Marsch, Leeds va bientôt officialiser l'arrivée de Javi Gracia au poste d'entraîneur. Le technicien espagnol devra empêcher la relégation des Peacocks, actuellement 19es de Premier League.

Leeds tient son nouvel entraîneur. Comme annoncé par The Athletic et Sky Sports, Javi Gracia va succéder à Jesse Marsch sur le banc des Peacocks. Libre de tout contrat depuis son départ d'Al Sadd en juin dernier, l'Espagnol de 52 ans a déjà une expérience en Premier League. Lors de la saison 2018-2019, il avait aidé Watford à se maintenir et avait amené le club en finale de FA Cup pour la première fois depuis 35 ans. Une finale largement perdue 6-0 face à Manchester City.

Leeds est 19e du championnat

L'officialisation de l'arrivée de Javi Gracia est imminente selon Fabrizio Romano, puisque certains détails doivent encore être finalisés. Il devrait finir la saison à Leeds et aider le club à se maintenir. Après 24 journées, les Peacocks sont actuellement 19es de Premier League et n'ont plus gagné en championnat depuis le 5 novembre face à Bournemouth (4-3).

Sky Sports rapporte que les discussions entre les deux parties ont débuté deux semaines auparavant. L'ancien entraîneur de Valence faisait partie d'une short-list de huit noms, parmi lesquels figuraient celui de Nuno Espirito Santo.