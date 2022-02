Leeds: Jessie Marsch succède à Marcelo Bielsa sur le banc

Leeds a officialisé ce lundi le nom de son nouvel entraîneur. Il s’agit de l’Américain Jessie Marsch. L’ancien coach de Leipzig, âgé de 48 ans, prend la succession de Marcelo Bielsa, limogé durant le week-end.

Le banc de Leeds ne sera pas resté vacant très longtemps. Au lendemain de l’éviction de Marcelo Bielsa, le club anglais a officialisé ce lundi l’arrivée de son nouvel entraîneur. Il s’agit de Jessie Marsch. L’Américain de 48 ans s’est engagé pour trois saisons et demi avec les Peacocks. Jusqu’en 2025.

Sans poste depuis son limogeage de Leipzig, en décembre dernier, le natif du Wisconsin va vivre sa première expérience en Angleterre. Cet ancien milieu de terrain, qui a évolué durant toute sa carrière en Major League Soccer, a débuté sa vie de coach en tant qu’assistant de l’équipe des États-Unis en 2010. Il est ensuite passé par l’Impact Montréal et les New York Red Bulls, avant de traverser l’Atlantique et de prendre les rênes de Salzbourg (après une première expérience au sein du staff de Leipzig).

"J’aime la mentalité de cette équipe"

Marsch débarque à Ellan Road avec la mission de maintenir Leeds dans l’élite. Les coéquipiers de Raphinha occupent actuellement la 16e place du classement (à 2 points de la zone rouge) et restent sur cinq défaites en six matchs. Malgré cette mauvaise série, leur nouveau coach se montre optimiste pour la fin de saison.

"Ce que j’aime dans cette équipe, c’est qu’elle se bat jusqu’à la fin, peu importe l’adversité, explique Marsch. Les joueurs font les efforts les uns pour les autres et se donnent jusqu’au bout. J’aime cette mentalité (…) Je dois maintenant prouver aux fans que je suis la bonne personne pour prendre la succession de Marcelo Bielsa."