Premier League: la terrible stat défensive de Leeds, qui prend fessée sur fessée

Défait 0-4 par Tottenham en Premier League ce samedi, Leeds se rapproche de la zone rouge et a gonflé une statistique inquiétante. Les troupes de Marcelo Bielsa ont concédé durant ce mois de février pas moins de 20 buts. En cinq rencontres.

Quinzième de Premier League avec trois points d’avance sur le 18ème Burnley, Leeds a encore sombré ce samedi avec cette défaite (0-4) contre Tottenham. Un score qui aurait pu être plus lourd, si les Spurs s’étaient montrés plus cliniques face à Illan Meslier. En plus de connaître leur cinquième défaite sur les six dernières rencontres, les troupes de Marcelo Bielsa ont gonflé une statistique qui en dit long sur leur défense.

Les Peacocks ont encaissé durant ce mois de février pas moins de 20 buts. Un total jamais atteint sur un seul mois en Premier League. Il faut dire que les lourds revers face à Everton (3-0), Manchester United (2-4), Liverpool (6-0) et plus récemment Tottenham (0-4) - en plus du nul contre Aston Villa (3-3) - ont montré que les défenseurs de Leeds n’arrivent pas à gérer les offensives adverses.

Bielsa et un changement de style

S’il est difficile de dire si Bielsa sera démis de ses fonctions ou non durant les prochaines heures, le technicien affirmait cette semaine chercher des solutions pour remonter la pente, tout en excluant la possibilité de changer la façon de jouer de son équipe: "Comment pourrais-je ne pas remettre en question ce que je fais ? Bien sûr que je me remets en question (…) Je ne pense pas que le changement de style va changer ce qui nous arrive."

Afin de sauver la formation anglaise d’une relégation, l’Argentin devra tout de même trouver le moyen de faire en sorte que ses défenseurs ne soient plus aussi fébriles face aux offensives adverses. À condition qu’il soit toujours en poste d’ici le match du week-end prochain contre Leicester.