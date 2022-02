Premier League: Bielsa et Leeds, c’est officiellement terminé

La très mauvaise série de Leeds, 16e de Premier League qui a perdu 5 de ses 6 derniers matchs, a été fatale à Marcelo Bielsa. Le club a annoncé ce dimanche s’être séparé de son entraîneur argentin, qui était arrivé en juin 2018.

Jamais Marcelo Bielsa n’était resté aussi longtemps en poste. Arrivé à Leeds en juin 2018, lorsque le club évoluait en deuxième division anglaise, l’entraîneur argentin est monté en Premier League et resté sur le banc des Peacocks un peu plus de trois ans et demi. Mais les derniers résultats de Leeds, qui reste sur cinq défaites et un nul en Premier League, ont eu raison de l’avenir de Bielsa.

Lors de ses quatre derniers matchs, Leeds a même encaissé 17 buts pour seulement deux marqués. L’enchaînement de rencontres difficiles, face à Everton, Manchester United, Liverpool et Tottenham n’a pas aidé. Mais de manière générale, Marcelo Bielsa n’a pas réussi cette saison à redonner à son équipe l’enthousiasme de la saison passée, lorsque Leeds, tout juste promu, avait impressionné le Royaume.

Une révolution à Leeds

Durant ses trois ans et demi à Leeds, "El Loco" a malgré tout connu beaucoup de succès. Avant son arrivée, le club venait de terminer 13e de Championship. L’Argentin a lui connu un podium dès sa première saison, avant le titre de deuxième division l’année suivante. En 2020-2021, il a mené Leeds à la 9e place de Premier League, avec des rencontres marquantes face aux gros du championnat.

Marcelo Bielsa a aussi aidé à révéler certains talents des Peacocks, comme Kalvin Phillips et Patrick Bamford, présents au club depuis la première saison de l’ancien coach de l’OM, et qui ont connu une ascension rapide jusqu’à la sélection anglaise. Au total, Bielsa aura dirigé 170 matchs à la tête de Leeds. Aucun entraîneur n’avait connu une telle longévité au sein du club depuis David O’Leary, entre 1998 et 2002. Comme quoi "El Loco" est aussi capable de s’inscrire dans la durée.