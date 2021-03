Leicester: Harvey Barnes indisponible plusieurs semaines

Sorti sur civière lors de la défaite de Leicester contre Arsenal (3-1) le week-end dernier en Premier League, Harvey Barnes va être opéré du genou et sera absent pour six semaines minimum.

Une mauvaise nouvelle de plus pour les Foxes. Eliminé en Ligue Europa jeudi dernier (2-0 contre le Slavia Prague) et vaincu pour la première fois depuis un mois en Premier League dimanche par Arsenal (3-1), Leicester va donc devoir se passer de Harvey Barnes pour au moins un mois et demi. L’international anglais s’est blessé tout seul lors du match contre les Gunners, en voulant contrôler un ballon. Il a quitté ses partenaires après seulement 51 minutes de jeu.

Le milieu de terrain s’ajoute à la longue liste des blessés avec laquelle doit compenser Brendan Rodgers: huit joueurs, parmi lesquels James Justin, Wesley Fofana et James Maddison. Un coup dur supplémentaire d’autant plus dommageable que Harvey Barnes est le deuxième joueur le plus décisif cette saison (13 buts et 4 passes décisives toutes compétitions confondues), derrière Jamie Vardy (14 buts et 5 passes décisives).

Harvey Barnes sera donc absent pour le quart de finale de FA Cup contre Manchester United (21 mars) et le match contre Manchester City en Premier League (3 avril). Il va également manquer le prochain rassemblement de l’Angleterre (18-26 mars), lui qui avait été en octobre dernier et avait honoré sa première sélection lors de la victoire des Three Lions face au Pays de Galles (3-0).