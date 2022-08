Les récits glaçants des viols présumés de Benjamin Mendy

Le procès pour viols de Benjamin Mendy s’est poursuivi ce lundi en Angleterre avec une longue diatribe du procureur. Timothy Cray s’est ainsi attaché à montrer les contours du système mis en place par le footballeur français et son co-accusé afin de d’abuser des victimes potentielles à son domicile. Une description terrible.

Accusé de huit viols, une tentative de viol et une agression sexuelle par sept femmes différentes entre 2018 et 2021, Benjamin Mendy a vécu une journée très tendue ce lundi, alors que le procureur Timothy Cray a listé une à une toutes les accusations à l’encontre du défenseur de 28 ans et de son co-accusé.

Un énoncé des faits reprochés à Benjamin Mendy et Louis Saha Matturie (aucun lien avec l'ancien joueur) réalisé avec un sens du détail glaçant alors que la défense prendra la parole dans les prochains jours du procès.

>> Suivez le procès Mendy en direct commenté

Un système afin de trouver des femmes pour un "prédateur"

Au-delà des accusations de viol portées contre le Français, le procureur a surtout cherché à montrer l’existence d’un système supposé favoriser les agressions sur les femmes. Louis Saha Matturie, employé comme assistant du footballeur, était ainsi chargé de lui trouver de la compagnie pour ses soirées dans son domicile de Prestbury dans le Cheshire, à quelques kilomètres de Manchester.

"Les accusations montrent que l'une des tâches de M. Saha pour M. Mendy était de trouver des jeunes femmes et de créer des situations où ces jeunes femmes pourraient être violées et agressées sexuellement", a ainsi lancé le procureur Timothy Cray au cours de la journée d’audience où s’il est évertué à présenter Benjamin Mendy comme un "prédateur" sexuel.

Des femmes souvent ivres dans un manoir isolé

La localisation de la résidence de Benjamin Mendy, présentée par le procureur comme une sorte de manoir isolé, aurait également contribué à renforcer l’emprise du footballeur sur ses victimes supposées. Benjamin Mendy et Louis Saha Matturie auraient ciblé des jeunes femmes "ivres" afin de potentiellement abuser d’elles plus facilement.

Incapables de quitter le domicile de Benjamin Mendy par leurs propres moyens, les jeunes femmes agressées auraient particulièrement ressenti cette vulnérabilité face au footballeur.

"Vulnérable, effrayée, isolée", voici, selon le procureur les mots qui reviennent le plus dans la bouche des victimes présumées. Pour Timothy Cray, les deux accusés voyaient ces femmes comme "jetables" et comme "des choses à utiliser pour le sexe, puis jetées de côté".

Une porte avec un verrouillage spécial

Au cœur du "système" mis en place par Benjamin Mendy, une pièce un peu particulière de son domicile anglais, une sorte de "panic room". Images de la perquisition policière à la clé, le procureur a offert une sorte de visite guidée de la villa du défenseur français. Une manière pour Timothy Cray de faire comprendre aux jurés comment les deux co-accusés avaient créé un système pour agresser sexuellement des femmes sur place.

Le procureur s’est attardé sur une porte qui dispose d’un verrouillage assez spécial. Cette porte ne pouvait être ouverte qu’à l’intérieur de la pièce et seule Benjamin Mendy connaissait le moyen de déverrouiller ce système. Selon le procureur qui cite des témoins: "il y a eu des viols dans ces pièces". Et d’enchaîner sur l’impression des femmes qui se sont rendues dans cette pièce: "Les victimes se sentaient enfermées par ce verrouillage spécial."

Une tentative de viol présumé sous la douche

Tout au long de la journée, l’homme en charge de l’accusation a multiplié les détails terrifiants pour accompagner son récit des faits reprochés à Benjamin Mendy. Le champion du monde 2018 est ainsi accusé d’avoir tenté de violer une femme sous la douche en 2018.

Timothy Cray affirme qu'une femme prenait une douche chez Mendy lorsque l'ancien joueur de l'AS Monaco et de Marseille est entré dans la salle de bain et a commencé à se toucher devant elle. La jeune femme lui aurait demandé de quitter la pièce. En vain. Le footballeur français aurait alors tenté de la violer.

Une femme violée après avoir caché son téléphone

Une autre femme aurait été violée en marge d’une fête au domicile de Benjamin Mendy en janvier 2021 et une autre victime présumée l’aurait été en juillet 2021 dans la salle de cinéma de la villa du Français. Durant la même fête, il aurait violé une autre femme: celle-ci se serait réveillée à plat ventre, sur un canapé, avec les bras tenus dans le dos. "Ne bouge pas, ne bouge pas", lui aurait ordonné le footballeur durant l'acte non consenti.

Timothy Cray a également raconté comment le Français et son co-accusé avaient l’habitude de priver leurs convives de leurs téléphones portables afin d’éviter toute vidéo des soirées chez le footballeur. Selon le récit du procureur britannique rapporté notamment par le Manchester Evening News, deux femmes ont été invitées à se rendre chez le joueur pour une fête. Elles devaient remettre les téléphones portables à l'entrée de la maison. Sauf que l'une d'entre elle a caché son téléphone. Benjamin Mendy s'en serait rendu compte puis aurait pris le téléphone. Le défenseur aurait ensuite demandé à la jeune femme de se déshabiller afin de lui rendre son smartphone. La jeune femme s’est exécuté puis aurait finalement été violée par le joueur formé au Havre.

Une victime violée trois fois le même soir

Parmi les nombreuses accusations portées à l’encontre de Benjamin Mendy et de Louis Saha Matturie, l’une d’elle semble particulièrement effroyable. Timothy Cray a ainsi présenté l’horreur vécue par une victime présumée lors d’une soirée au domicile du footballeur de Manchester City en août 2021. Là encore en marge d’une fête. Après être arrivée chez Benjamin Mendy et avoir été dépossédée de son téléphone, cette femme a été conviée dans la salle au verrouillage spécial et aurait été violée.

Elle aurait ensuite été accompagnée jusqu’à la salle de cinéma de la villa par Louis Saha Matturie qui aurait alors profité de l’absence de témoin pour également abuser d’elle. Le co-accusé de ce procès retentissant aurait alors commandé un chauffeur privé pour lui et la victime présumée. Pensant rentrer chez elle, la jeune femme n’a pas bronché. Mais après avoir été finalement raccompagnée au domicile de Louis Saha Matturie, elle y aurait été violée pour la troisième fois de la soirée.