Liverpool: van Dijk a fait son retour sur les terrains, neuf mois après sa blessure au genou

Neuf mois après sa rupture du ligament croisé lors du derby de la Mersey, Virgil Van Dijk a effectué son grand retour sur les terrains ce jeudi, lors de la défaite des Reds en amical face au Hertha Berlin (4-3).

Enfin! Neuf mois après sa rupture du ligament croisé face à Everton, Virgil Van Dijk a effectué son retour sur les terrains ce jeudi soir à Innsbruck, à l'occasion du match amical des Reds face au Hertha Berlin. Absent pour la fin de saison du champion d'Angleterre 2020 et pour l'Euro 2021, le capitaine néerlandais est entré en jeu à la 69e minute à la place de Nathaniel Phillips, en même temps que son compère en charnière, Joe Gomez, également sur la touche depuis novembre en raison d'une blessure au genou.

Virgil van Dijk n'a pas attendu bien longtemps avant de se montrer décisif puisque le défenseur est à l'origine du troisième but de Liverpool, sa tête ayant été repoussée par le portier du Hertha dans les pieds d'Alexander Oxlade-Chamberlain. Si les Reds se sont inclinés face aux Allemands (4-3) pour leur premier match de préparation, Jürgen Klopp peut se satisfaire d'avoir retrouvé sa charnière entièrement valide.

42 buts encaissés l'an dernier en Premier League

Absent depuis le 17 octobre 2020 et le derby de la Mersey (2-2), le boss de la défense de Liverpool va faire du bien à son équipe, qui avait encaissé 42 buts en Premier League la saison dernière, dont un cinglant 7-2 face à Aston Villa. Mal en point au soir du 7 mars et une défaite à domicile face à Fulham, la sixième en sept matchs, l'équipe de Jürgen Klopp avait terminé en boulet de canon pour arracher la troisième place, synonyme de qualification directe pour la Ligue des champions.

En C1 justement, le champion d'Europe 2019 avait été éliminé en quart de finale par le Real de Zinédine Zidane et Karim Benzema (3-1, 0-0), après avoir terminé premier du groupe D (devant l'Atalanta, l'Ajax et Midtjylland) et sorti Leipzig en huitièmes (2-0, 2-0). A deux semaines du retour de la Premier League, le 14 août face à Norwich, Liverpool doit encore disputer deux matchs amicaux face à l'Athletic Bilbao (le 8) et Osasuna (le 9).