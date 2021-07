Carragher taille Wijnaldum après ses déclarations sur Liverpool et son départ au PSG

Sur son compte Twitter, l’ancien défenseur de Liverpool Jamie Carragher a reproché au néo-parisien Georginio Wijnaldum d’avoir quitté les Reds et rejoint le PSG pour des raisons financières, alors que le milieu néerlandais s’était plaint de son traitement médiatique.

Plusieurs semaines après la fin de son contrat à Liverpool, le départ de Georginio Wijnaldum continue de faire couler de l’encre outre-Manche. Alors qu’il lui a été reproché d’avoir choisi le PSG pour des raisons financières, le Néerlandais a regretté son traitement dans les médias et sur les réseaux sociaux. Ce à quoi l’ancienne gloire des Reds Jamie Carragher a répondu avec véhémence.

"Je ne me suis pas senti aimé"

Il faut d'abord se pencher sur l’entretien du joueur dans le Times. Wijnaldum y évoque notamment son amour pour le club: "Liverpool comptait tellement pour moi. Il y a eu un moment où je n'ai pas ressenti d'amour là-bas. (…) Pas de la part de mes coéquipiers ou concernant les gens de Melwood. Au cours des deux dernières saisons, j’ai eu ce sentiment à quelques reprises."

"Les médias n'ont pas aidé, ajoute-t-il à propos de son départ. Il y a eu une histoire comme quoi je n'avais pas accepté l'offre de Liverpool parce que je voulais plus d'argent, et les fans ont dit 'OK, il n'a pas accepté l'offre donc il n'a pas fait de son mieux pour gagner des matchs’. Tout semblait être contre moi". Avant de parler de son traitement par les supporters: "Sur les réseaux sociaux, si nous perdions, c'était moi qui étais blâmé - [soit-disant parce que] je voulais partir."

Carragher: "Il voulait plus d'argent"

Pour Jamie Carragher, la vérité est beaucoup plus simple que cela: le joueur n'est pas resté au club en raison de désaccords financiers, rien de plus. Et selon lui, les réseaux sociaux sont un simple prétexte.

"J’adore Gini mais ce n’est pas vrai, les réseaux sociaux sont un cirque et chaque club a des clowns, écrit l’ancien défenseur central sur Twitter. Désactivez vos notifications et si cela vous dérange trop, supprimez l’application! Il voulait plus d’argent, le club a dit non, c’est le football!"