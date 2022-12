Liverpool: Bajcetic, le grand espoir des Reds, souhaite jouer pour l’Espagne plutôt que pour la Serbie

Selon AS, Stefan Bajcetic, le jeune milieu de terrain de Liverpool, envisagerait de porter les couleurs de l’Espagne plutôt que celles de la Serbie durant sa carrière internationale. Le joueur de 18 ans, récemment auteur de son premier but avec les Reds, l’aurait fait savoir à la fédération espagnole.

C’est l’un des nouveaux visages de Liverpool cette saison. Sans doute le plus prometteur. A seulement 18 ans, Stefan Bajcetic est en train de se faire remarquer sous le maillot des Reds. Le jeune milieu de terrain a inscrit son premier but lors d’une victoire à Aston Villa, lundi en Premier League (1-3).

De quoi faire de lui le troisième plus jeune buteur de l’histoire de Liverpool en championnat, derrière Michael Owen (17 ans et 143 jours) et Raheem Sterling (17 ans et 317 jours). Au mois de septembre, il était déjà devenu le plus jeune joueur des Reds à participer à un match de Ligue des champions (toutes compétitions confondues).

Un père ancien footballeur pro

Né en octobre 2004 à Vigo, au nord-ouest de la péninsule ibérique, Stefan a grandi avec sa mère espagnole et son père serbe, Srdan Bajcetic, un ancien milieu de terrain, passé durant trois saisons par le Celta (1994-1997) et désormais entraîneur de son équipe C. Même s’il possède la double nationalité, le droitier d’1,85m souhaiterait jouer pour l’Espagne, selon AS.

Il porte d’ailleurs les couleurs de la Roja en équipes de jeunes. Après avoir remporté le tournoi de Limoges l’an passé aux côtés de Gavi en U18, il évolue désormais chez les U19. La fédération espagnole aurait été informée de son choix, même si la Serbie continuerait de s’activer pour tenter de le faire changer d’avis. Luis de la Fuente, le nouveau sélectionneur de l’Espagne, qui a pris la succession de Luis Enrique après la Coupe du monde 2022, aurait l’intention de s’appuyer sur les jeunes talent du pays. Bajcetic pourrait en faire partie.