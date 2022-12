Liverpool: qui est Stefan Bajcetic, le jeune espagnol des Reds encensé par Jürgen Klopp?

Stefan Bajcetic a inscrit le premier but de sa carrière lors de la victoire de Liverpool à Aston Villa, lundi en Premier League (1-3). A seulement 18 ans. De quoi s’attirer les louanges de Jürgen Klopp. Un grand moment pour ce milieu de terrain espagnol d’origine serbe, formé au Celta Vigo et fils d’un ancien pro.

"Un conte de Noël". Voilà comment Jürgen Klopp a qualifié l’entrée tonitruante de Stefan Bajcetic sur la pelouse d’Aston Villa, lundi en Premier League. Lancé à la 79e à la place de Jordan Henderson, le jeune milieu de terrain n’a mis que deux minutes à sceller la victoire de Liverpool lors du Boxing Day (3-1). Avec beaucoup de sang-froid. Après une frappe de Darwin Nunez repoussée par le gardien, le n°43 des Reds a réalisé une feinte de frappe du droit, avant de placer le ballon du gauche entre les jambes de Tyrone Mings. Dans un angle fermé.

Une action de classe pour le premier but de sa carrière, à 18 ans et 65 jours. Après sept apparitions en pro et moins de deux matchs pleins dans les jambes. De quoi faire de lui le troisième plus jeune buteur de l’histoire de Liverpool en championnat, derrière Michael Owen (17 ans et 143 jours) et Raheem Sterling (17 ans et 317 jours).

Son père a joué au Celta Vigo

"C’est le plus beau moment de ma vie, quelque chose dont je rêvais depuis que j'ai commencé à jouer au football. Tout le travail accompli est récompensé par un moment comme celui-ci", a-t-il réagi sur Instagram. Avant de partager sa joie sur le site de Liverpool: "C’est incroyable. En entrant en jeu, j’ai juste essayé de courir et de défendre, parce que c’est mon job. Et puis, j’ai vu Darwin et je me suis dit: ‘Ok, je dois y aller’. J’ai reçu le ballon et je ne savais pas quoi faire car je n’ai pas l’habitude de marquer des buts".

En faisant trembler les filets de Villa Park, Bajcetic est également devenu le deuxième plus jeune Espagnol à marquer en Premier League après Cesc Fabregas avec Arsenal (17 ans et 113 jours). Né en octobre 2004 à Vigo, au nord-ouest de la péninsule ibérique, Stefan a grandi avec sa mère espagnole et son père serbe, Srdan Bajcetic, un ancien milieu de terrain, passé durant trois saisons par le Celta (1994-1997). Ce dernier a également porté les couleurs de l’Étoile Rouge de Belgrade et de Braga, avant de finir sa carrière en Chine. Il est désormais entraîneur, actuellement en charge du Gran Pena FC, la troisième équipe du Celta Vigo, qui évolue en quatrième division.

Une lutte Liverpool-Manchester United pour le recruter

Initié très tôt au ballon rond, Stefan Bajcetic a fait ses classes en Galice, où il s’est vite fait remarquer par son aisance technique, sa solidité au duel et sa qualité de passe. Après une lutte à distance avec Manchester United, qui était également à l’affût, Liverpool l’a récupéré en janvier 2021. A l’âge de 16 ans. Malgré une adaptation rendue difficile par la pandémie de Covid, en plein hiver britannique, le grand espoir ibère a rapidement conquis l’assistance sur les bords de la Mersey. Chez les U18, puis les U23. Après avoir paraphé son premier contrat pro fin 2021, sa progression a été freinée par une blessure en début d’année.

Mais Bajcetic a pris le temps de se soigner afin d’être prêt à entamer la saison actuelle dans les meilleures dispositions. Jürgen Klopp l’a convié à la préparation estivale et le droitier d’1,85m en a profité pour disputer son premier match avec les A lors d’un amical face à Manchester United, mi-juillet à Bangkok, en Thaïlande (défaite 4-0). Avant de se distinguer jusqu’à la reprise, en livrant notamment un match séduisant à Leipzig (victoire 5-0). Une montée en puissance récompensée par un nouveau contrat, plus attractif, paraphé au cœur de l’été (jusqu’en 2025).

Des records de précocité avec les Reds

Dans la foulée, Jürgen Klopp lui a offert son baptême en Premier League le 27 août lors du carton face à Bournemouth, en remplaçant Jordan Henderson à une vingtaine de minutes de la fin (9-0). De quoi devenir le plus jeune joueur étranger à porter le maillot des Reds en Premier League, à 17 ans et 10 mois. Il a ensuite découvert la Ligue des champions mi-septembre, en prenant la place de Thiago Alcantara dans les derniers instants de la victoire contre l’Ajax en phase de poules (2-1), devenant ainsi le plus jeune joueur de Liverpool à disputer la C1 (toutes nationalités confondues). Il a depuis effectué deux autres apparitions dans la compétition, à Amsterdam (3-0) et contre Naples (2-0).

Stefan Bajcetic et Jürgen Klopp © AFP

Formé en défense centrale, Bajcetic évolue en tant que milieu défensif depuis son arrivée outre-Manche, où il compte 189 minutes chez les pros. Dans un style proche de celui de Fabinho, avec un physique longiligne un peu similaire. Sa qualité technique, sa vitesse, sa grinta, sa vision et son intelligence en font un joueur moderne. Courtisé par l’Espagne et la Serbie, il joue pour l’instant pour la Roja en équipes de jeunes. Après avoir remporté le tournoi de Limoges l’an passé aux côtés de Gavi en U18, il évolue désormais chez les U19 espagnols.

Klopp: "Il n’a peur de rien"

Klopp a profité de la reprise des compétitions après la Coupe du monde 2022 pour l’aligner sur la pelouse de Manchester City, jeudi dernier, en 8es de finale de la League Cup (3-2). Avant de le remplacer à la mi-temps par Fabinho, alors que le score était de 1-1. "Stefan est un talent exceptionnel. Il est effronté comme l’enfer, il n’a peur de rien, a salué le coach allemand après son but à Aston Villa. Sa façon de jouer au football est géniale. Il avait un père footballeur donc les gênes sont là, mais il a aussi l’attitude et l’intelligence de jeu. C’est un grand plaisir de travailler avec ce garçon!"