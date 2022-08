Liverpool-Bournemouth: l'hommage d'Henderson à une fillette tuée

À l’issue de la victoire historique contre Bournemouth (9-0), le capitaine des Reds, Jordan Henderson, a rendu hommage à Olivia Pratt-Korbel, une fillette de 9 ans abattue à Liverpool il y a quelques jours.

Après la démonstration, place à l’émotion. Le capitaine de Liverpool Jordan Henderson, titulaire lors du festival de son équipe contre Bournemouth (9-0), a affiché au terme de la rencontre un message en hommage à Olivia Pratt-Korbel, une jeune fille mortellement blessée par balle cette semaine, comme le souligne le Daily Mirror. Son t-shirt porte l’inscription suivante: "RIP Olivia YNWA", soit "Repose en paix Olivia, tu ne marcheras jamais seule".

Lundi soir, la fillette de neuf ans a été tuée d’une balle dans la poitrine par un homme qui a fait irruption dans son domicile de Liverpool pour poursuivre un autre individu sans lien avec la famille et tirer des coups de feu avec une arme de poing. La mère de la victime aurait également été touchée dans cette fusillade. Un homme de 36 ans a été arrêté.

Klopp: "Neuf ans? Comment cela peut-il arriver? Comment est-ce possible? "

En avant-match, l’entraîneur des Reds Jürgen Klopp avait déjà eu un mot pour la victime. "En dehors du football, j'ai besoin de parler d'un sujet beaucoup, beaucoup plus important, avait-il déclaré. Comme tous ceux qui aiment Liverpool et ses habitants, j'ai été incroyablement choqué par le meurtre d'Olivia Pratt-Korbel. Neuf ans? Comment cela peut-il arriver? Comment est-ce possible? Je ne peux pas le comprendre. (…) Je voudrais transmettre les condoléances de tout le monde du Liverpool FC à la famille d'Olivia. Ils sont dans mes pensées et mes prières et je sais qu'il en sera de même pour tant d'autres. (…) Nous sommes tous avec eux. Vous ne marcherez jamais seul."