Liverpool: "Cela ne se reproduira plus", Nuñez promet de se calmer après son coup de boule

Exclu pour avoir agressé Joachim Andersen d'un coup de tête lors du match Liverpool-Crystal Palace, l'attaquant uruguayen Darwin Nuñez a promis dans un tweet de se maîtriser à l'avenir.

Il ne présente pas ses excuses, mais exprime des regrets. Au lendemain de son carton rouge récolté pour avoir assené un coup de tête à Joachim Andersen, Darwin Nuñez a pris la parole sur Twitter. "Je suis conscient de la vilaine attitude que j'ai eue. Je dois apprendre de mes erreurs et cela ne se reproduira plus", a écrit l'attaquant uruguayen de Liverpool dans un tweet publié mardi soir.

"Il faut absolument qu'il se contrôle"

Darwin Nuñez, 23 ans, a écopé de trois matchs de suspension pour son mauvais geste, survenu lors du match nul 1-1 de Liverpool contre Crystal Palace en championnat (2e journée). L'incident s'est produit en seconde période, peu avant l'heure de jeu, après une altercation verbale avec son adversaire.

Virgil van Dijk, capitaine des Reds, a estimé que son coéquipier devait apprendre à maîtriser ses nerfs. "Nous le soutenons et il sait que cela ne doit pas se reproduire et on espère qu'il en tiendra compte. Il faut absolument qu'il se contrôle. Il doit savoir que ces choses arrivent, spécialement en Premier League. Cela sera un apprentissage et on espère que cela n'arrivera plus", a commenté le défenseur néerlandais.

Déjà en manque d'attaquants, compte tenu des absences de Diogo Jota et Roberto Firmino contre Crystal Palace, Jürgen Klopp devra trouver de nouvelles solutions offensives pour les matchs à venir contre Manchester United, Bournemouth et Newcastle.