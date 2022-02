Liverpool-Chelsea: la faute semelle (très douloureuse) de Keita sur Chalobah... aucune sanction

Dans une finale de League Cup sous tension et avec un rythme incroyable entre Liverpool et Chelsea ce dimanche à Wembley, Naby Keita s'est rendu coupable d'une énorme faute sur Trevoh Chalobah... non sanctionnée, malgré le VAR.

En Angleterre visiblement, ça ne se siffle pas. Dans beaucoup de stades pourtant, Naby Keita aurait écopé d'un carton rouge direct et sans délai pour sa faute énorme sur Trevoh Chalobah à l'heure de jeu de la finale de League Cup entre Liverpool et Chelsea ce dimanche. Le milieu de terrain, qui remplaçait Thiago Alcantara - blessé de dernière minute - s'est rendu coupable d'un pied haut sur son adversaire et d'une semelle très appuyée sur le haut de la cuisse du joueur des Blues.

Aucun carton

L'énorme faute de Keita sur Chalobah lors de Liverpool-Chelsea, le 27 février 2022 © Capture écran BeIN

Les deux hommes se sont retrouvés au sol, chacun se plaignant du contact. Mais sur le ralenti, difficile de se dire que c'est le joueur des Reds qui souffre. Et pourtant... l'arbitre n'a rien sifflé. Il n'avait d'ailleurs pas interrompu le jeu, laissant l'avantage à Liverpool. Mais le VAR n'est pas non plus intervenu. Résultat? Pas de carton rouge, ni même de jaune, ni même de faute. Rien.

Il faut parfois un peu de chance et Keita en a sans doute eu sur ce coup. Alcantara beaucoup moins. Annoncé titulaire, l'ancien joueur du Bayern était en pleurs sur le banc, après s'être blessé à l'échauffement.