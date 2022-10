Premier League: la clause qui permettrait à Haaland de quitter Manchester City dès 2024

Avec le recrutement d'Erling Haaland, Manchester City semble avoir trouvé la pièce qu'il manquait à son puzzle. Sous contrat jusqu'en 2027 du côté de Manchester, le cyborg pourrait quitter la ville anglaise plus tôt que prévu en raison d'une clause, selon la presse anglaise.

Et si Erling Haaland quittait Manchester City dès 2024 ? The Athletic dévoile une information importante. Le géant norvégien, qui affole déjà les compteurs deux mois après ses débuts (20 buts et 3 passes décisives en 13 matches), aurait une clause pour quitter l'Angleterre. Le média anglais assure qu'Erling Haaland disposera d'une clause libératoire de 200 millions d'euros dès l'été 2024. Cette clause baisserait au fil des saisons ensuite, et ne pourrait être levée que par des clubs qui n'évoluent pas en Premier League.

Une information qui va dans le sens de la presse espagnole

Il y a quelques semaines, Marca assurait également qu'Erling Haaland disposait de deux clauses libératoires dans son contrat. Une lui permettant de partir en 2024 contre 200 millions d'euros. L'autre en 2025 contre 175 millions d'euros. Une information qui avait été démentie par son entraîneur Pep Guardiola: "Ce n'est pas vrai. Il n'a pas de clause libératoire pour le Real Madrid ou toute autre équipe." L'information révélée par le média anglais risque de donner un nouvel élan aux spéculations.

Une clause anecdotique ?

The Athletic précise toutefois que cette clause ne change pas fondamentalement les choses. Certes, elle permettra à Haaland de quitter le club s'il le souhaite et qu'un club paye la clause libératoire. Mais City fait de toutes façons partie des clubs qui n'ont pas pour habitude de conserver les joueurs contre leur gré. Otamendi, Sané... et même Bernardo Silva l'été dernier, finalement resté en Angleterre, ils ont tous eu un bon de sortie. Autrement dit, clause libératoire ou non, Erling Haaland ne sera pas retenu s'il compte un jour quitter Manchester City. Elle ne sert finalement qu'à fixer un prix, et signifier aux clubs anglais qu'il est inaccessible pour eux, en tous cas à ce prix.

Pour le moment, aucun départ d'Erling Haaland n'est à l'odre du jour. L'international norvégien (23 sélections - 21 buts) se plaît à Manchester, et a déjà des statistiques stratosphériques.