Liverpool: "Comme si je parlais à mon micro-ondes", Klopp en colère contre les arbitres

Jürgen Klopp est apparu très agacé après la défaite de Liverpool sur la pelouse de Brentford, lundi en Premier League (3-1). Le coach des Reds a critiqué les décisions des arbitres, en estimant qu’il n’était pas possible de dialoguer avec eux.

Un très gros coup de gueule. Jürgen Klopp n’a pas caché sa colère après la défaite de Liverpool sur la pelouse de Brentford, lundi, lors de la 17e journée de Premier League (3-1). Le coach des Reds s’en est pris aux arbitres, qu’il accuse de ne pas être ouverts au dialogue. "C’est exactement comme si je parlais à mon micro-ondes. Vous n’obtenez aucune réponse, vraiment. C’est toujours la même chose", s’est agacé le technicien allemand sur beIN SPORTS.

Malgré une nette domination (73% de possession, 16 tirs à 10, trois fois plus de passes effectuées), Liverpool a chuté sur la pelouse du Gtech Community Stadium, dans le Grand Londres. Un revers qui passe très mal pour leur entraîneur. Klopp estime notamment que les Bees auraient dû être plus souvent sanctionnés pour des accrochages dans la surface. D’après lui, le troisième but de Bryan Mbeumo aurait dû être refusé pour une faute.

Klopp dénonce "cinq fautes" de Brentford

"Nous avons eu une réunion avant la saison où ils nous ont dit que les arbitres allaient siffler pour sanctionner ces comportements, mais malheureusement ils ne le font pas, a dénoncé le patron des Reds en conférence de presse. Je n'attends aucune décision en notre faveur. Je pense juste qu'une faute est une faute. Tenir, c’est tenir et pousser, c’est pousser. Si vous regardez les différentes situations, vous trouverez cinq fautes, mais c'est tellement chaotique que personne ne le voit."

Début novembre, Klopp avait échappé à une sanction de la Fédération anglaise après ses commentaires contre Paul Tierney, l’arbitre du match Tottenham-Liverpool (1-2). "Je ne sais vraiment pas quel est son problème avec moi, mais on a besoin d'un arbitre objectif", avait-il déclaré. A voir si sa nouvelle sortie incendiaire sera jugée plus sévèrement par la FA. En attendant, Liverpool pointe à la sixième place du championnat, à 15 points du leader Arsenal, qui compte un match en moins.