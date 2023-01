"On ne peut pas jouer comme au Monopoly", Klopp s'agace des questions sur le mercato

Après la signature de Cody Gakpo il y a moins d'une semaine, Jürgen Klopp s'est agacé qu'on se demande désormais qui sera la prochaine recrue de Liverpool. "On ne peut pas jouer comme au Monopoly", a indiqué le coach allemand.

Jürgen Klopp pensait sans doute que l'arrivée de Cody Gakpo, l'une des révélations de la Coupe du monde, calmerait les discussions concernant le mercato de Livepool. Mais les questions sur la stratégie des Reds, malgré la signature du Néerlandais pour 42 millions d'euros, continuent d'affluer. Et le coach allemand a du mal à comprendre.

"Je ne veux décevoir personne mais on a signé un joueur formidable avec Cody Gakpo et la chose qu'on lit juste après, c'est "Qui ensuite ?" Comme si on n'avait pas d'équipe", a-t-il regretté ce lundi en conférence de presse, avant le déplacement de Liverpool sur la pelouse de Brentford, à 18h30.

Liverpool ne va pas "éclabousser" le marché

"On ne peut pas jouer comme au Monopoly. On n'a jamais pu... On ne peut pas juste dépenser, a précisé Klopp au sujet de la stratégie de Liverpool. C'est une grosse partie de ma philosophie : travailler avec foi et croyance envers les joueurs qu'on a, ne pas systématiquement les questionner en disant qu'on a besoin d'un autre joueur à leur position."

Malgré le début de saison compliqué des Reds, 6es de Premier League à 15 points du leader Arsenal, l'Allemand a donc tenu à mettre les choses au clair : le club de la Mersey ne va pas "éclabousser" le marché avec son argent. Pour officialiser d'autres recrues, il faudra que des opportunités intéressantes se présentent, c'est-à-dire le bon joueur au bon prix. A Liverpool, on fait attention à la dépense.