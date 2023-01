Premier League: "Emiliano Martinez est le numéro 1" à Aston Villa, Unai Emery a tranché

Emiliano Martinez devrait retrouver sa place de titulaire dans les cages d'Aston Villa a affirmé Unai Emery en conférence de presse après la victoire 2-0 face à Tottenham ce dimanche. Une déclaration qui tranche avec le discours adressé dernièrement à son gardien argentin.

A l'issue du match entre Tottenham et Aston Villa ce dimanche, que les hommes d'Unai Emery ont gagné 2-0 grâce à des buts d'Emi Buendia et Douglas Luiz, l'entraîneur espagnol a insisté sur le fait qu'Emiliano Martinez est toujours le numéro 1 d'Aston Villa, même si le gardien argentin n'a pas pris part au match.

"Emi est très important et il est le numéro un"

C'est Robin Olsen qui a débuté face à Tottenham tandis que Martinez, qui n'a repris l'entraînement que vendredi, était sur le banc après ses exploits à la Coupe du monde. Un choix qu'Unai Emery a ensuite expliqué en conférence de presse: "Emi est très important et il est le numéro un. Robin connaît son rôle et il est très positif en tant que personne. Des matchs comme aujourd'hui, où nous avons besoin de ses performances, il les a réalisés."

"C'était notre plan, assure-t-il. Nous avons d'abord préparé Emi pour qu'il se repose quelques jours après la Coupe du monde, et avec Robin nous travaillons et essayons de lui donner confiance, et la confiance c'est quand vous pouvez la montrer sur le terrain et jouer des matchs comme aujourd'hui. Il méritait ce match sans faute. Sa performance était incroyable. Emi s'entraînera demain et mardi et se rapprochera de jouer avec nous mais après aujourd'hui, nous pouvons croire en Robin Olsen."

"Il doit s'adapter rapidement à notre travail"

Il y avait des doutes quant au maintien de 'Dibu' Martinez comme gardien de but titulaire des Villans après la Coupe du monde. Le portier argentin a réalisé plusieurs belles prestations au Qatar mais a été critiqué pour ses célébrations grotesques. Avec comme faits d'arme son Gant d'or sur son entrejambe et une poupée avec le visage de Kylian Mbappé pendant la parade dans Buenos Aires.

Emiliano Martinez avait également eu du mal à s'imposer sous Unai Emery lorsqu'ils étaient ensemble à Arsenal. Les déclarations du coach espagnol affirmant qu'il espérait que son gardien arriverait "100% concentré sur Aston Villa" lors de son retour avaient également jeté un froid entre les deux hommes.

"Bien sûr, il doit s'adapter rapidement à notre travail, avait lancé le 30 décembre dernier le technicien basque alors que son gardien revenait tout juste à l'entraînement. Quand Emiliano revient, il doit s'adapter à une nouvelle façon de travailler avec nous. Félicitations à lui et maintenant nous sommes ici à penser à notre étape suivante avec Aston Villa." Si Martinez ne parvient pas à conserver sa place de numéro 1 à Villa, un certain nombre de grands clubs européens devraient être intéressés par sa signature.