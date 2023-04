Liverpool: Klopp veut remettre de l'ordre, les vacances seront très courtes cet été pour les joueurs

Pour repartir sur de meilleures bases que cette saison 2022-2023, Jürgen Klopp, l'entraîneur de Liverpool, souhaite que ses joueurs reviennent à l'entraînement le plus tôt possible pour préparer la saison prochaine.

Septième de Premier League à huit journées du terme de la saison, Liverpool pourrait ne pas disputer la Ligue des champions la saison prochaine. Jürgen Klopp, l'entraîneur des Reds, souhaite ainsi ne pas répéter un exercice si médiocre en 2023-2024, et vise de cette manière à reprendre l'entraînement le plus tôt possible.

"Cette année doit être différente, a embrayé Klopp devant les médias, en marge du déplacement de Liverpool à West Ham (ce mercredi, 20h45) en Premier League. Nous devons mettre de l'intensité, et nous devons préparer cela pendant la pré-saison. C'est pourquoi je veux qu'ils se retrouvent l'entraînement le plus rapidement possible, en respectant tout de même leur besoin de vacances."

Deux semaines de repos pour les internationaux

D'après le Daily Mail, les vacances accordées aux joueurs seront courtes. Le technicien allemand regagnera le centre d'entraînement le 8 juillet, soit un mois seulement après la fin de la saison 2022-2023. Les joueurs internationaux suivront le 11, alors que les matchs de sélections se terminent aux alentours du 20 juin... Ce qui leur donnera droit à deux semaines de repos seulement.

Jürgen Klopp a bien conscience de la brièveté de cette coupure, mais la juge nécessaire: "Je veux qu'ils partent en vacances le plus longtemps possible mais, pour l'année prochaine, nous devons nous assurer d'être ensemble le plus tôt possible. La prochaine saison est au-dessus de tout, pour être honnête."