Liverpool: la blague de Klopp sur Moyes, lui qui ne veut pas devenir "le plus vieux manager de Premier League"

À la veille du match entre West Ham et Liverpool en Premier League, l'entraîneur des Reds, Jürgen Klopp, a défendu son homologue des Hammers, David Moyes, sur la sellette depuis plusieurs semaines. "S'il est viré, je deviendrais le plus vieux manager du championnat et je veux éviter cela", a-t-il plaisanté.

Si le match entre Manchester City et Arsenal va attirer tous les regards mercredi soir (21 heures), d'autres équipes anglaises seront sur le pont à l'occasion de la 33e journée de Premier League. Ce sera notamment le cas de West Ham et de Liverpool, qui se retrouvent face-à-face au London Stadium. Un match important pour les Reds, 7es du classement et qui, en cette fin de saison, tentent de refaire leur retard pour accrocher une place qualificative pour les coupes d'Europe.

"David doit rester !", Klopp ne veut pas devenir le plus vieux manager de Premier League

Cette rencontre sera également importante pour un autre homme, à savoir David Moyes. Sur la sellette depuis plusieurs semaines, le manager des Hammers tente de sortir la tête de l'eau. Qualifié pour les demi-finales de Ligue Europa Conférence, le club londonien végète à la 13e place en championnat, bien loin des aspirations européennes du début de saison. S'ils restent sur cinq matchs toutes compétitions confondues sans défaites (trois victoires, deux nuls), les coéquipiers de Declan Rice savent qu'ils n'ont pas le droit à l'erreur face à des Reds ragaillardis.

Ce mardi en conférence de presse, Jürgen Klopp a été interrogé sur la pression qui pesait sur les épaules de Moyes en cette fin d'exercice. L'Allemand a répondu avec un joli trait d'humour pour prendre la défense de son homologue anglais. "Je ne regarde pas tellement les autres clubs, mais je regarde celui-ci en particulier. Quelqu'un m'a dit avant le début de la saison que j'étais le deuxième plus vieux manager (55 ans) de Premier League derrière David Moyes (56 ans). Alors je croise les doigts, David doit rester, je veux éviter cela ! (rires) Je le connais depuis sept ans, il fait un travail incroyable. Nous voyons leur qualité en ce moment, cela va être un match super difficile pour nous."

Le manager de Liverpool a profité de la conférence de presse pour confirmer l'indisponibilité de Roberto Firmino et souligner la bonne forme traversée en ce moment par Diogo Jota, auteur de quatre buts et d'une passe décisive lors des deux derniers matchs. "C'est un joueur exceptionnel, super intelligent et qui peut jouer à beaucoup de postes différents", a-t-il expliqué. Il sera peut-être le danger numéro un à surveiller pour Kurt Zouma et la défense des Hammers.