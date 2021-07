Mercato: Pogba et le PSG, et si c'était enfin le bon moment ?

Le PSG surveille de près la situation de Paul Pogba (28 ans), lui-même intéressé par le projet après avoir longtemps maintenu ses distances avec le club de sa région natale. Le milieu pensait plus à l’Espagne mais se sent enfin prêt à tisser une histoire avec Paris.

Quand il s’agit de chambrer, Paul Pogba (28 ans) n’est pas souvent pris à défaut. Mais il est tombé sur deux "clients" pendant l’Euro 2021 en s’invitant pour perturber l’interview commune de Presnel Kimpembe et Kinglsey Coman, pour Infosport+. "Alors, on parle de quoi?", leur avait lancé "La Pioche" hilare. Erreur! Les deux titis, qui ont grandi en région parisienne comme lui, avaient alors saisi la perche pour évoquer les rumeurs l’envoyant au PSG, où, à leur différence, Pogba n’a jamais joué. "On est en mercato, là! Nasser (Al-Khelaïfi)? Contact?" Pogba avait balbutié un "non" avant de quitter la conversation aussi vite qu’il était venu. Signe que tout cela n’était pas qu’une boutade.

Quelques semaines plus tard, l’hypothèse d’une arrivée de Paul Pogba au PSG existe bien. Il avait bien balayé des contacts avec Nasser Al-Khelaïfi, président parisien, en conférence de presse. Mais le milieu de terrain n’a plus qu’un an de contrat avec Manchester United et la tendance ne serait pas à une prolongation. En décembre dernier, son agent Mino Raiola avait sérieusement fait grincer des dents dans le nord de l’Angleterre en étalant le spleen de son protégé. "Paul à Manchester United est malheureux, il n'est plus capable de s'exprimer comme il le voudrait et comme on l'attend de lui, avait-il déclaré à Tuttusport. Il doit changer d'équipe, il doit changer de décor."

Le PSG s'est déjà intéressé à Pogba qui visait l'Espagne

L’idée d’un départ n’est pas nouvelle. En 2019, Zinédine Zidane le voulait au Real Madrid et cela plaisait à Pogba. Son nom fut encore cité à l’été 2020 mais la crise sanitaire et économique a très vite rendu un transfert irréalisable. Au milieu des nombreuses rumeurs qui ont jalonné sa carrière, la rumeur Paris a déjà émergé. Mais elle n’a jamais vraiment trouvé grâce à ses yeux. Les dirigeants qataris du PSG s’étaient penchés sur son cas au moment de son départ de la Juventus en 2016. Il avait finalement préféré revenir à Manchester United.

Paul Pogba est pourtant originaire de la région parisienne: il est né à Lagny-sur-Marne, a grandi à Roissy-en-Brie (Seine-et-Marne). Il a échappé aux radars du PSG parmi l’immense vivier de talents en Ile-de-France. Repéré dans un city-stade de sa ville, il avait rejoint le centre de formation du Havre (2007-2009), avant de rallier Manchester United en 2009, à 16 ans. Loin de Paris, il a noué une histoire particulière avec les Red Devils, quittés avec fracas trois ans plus tard pour la Juventus (2012).

Il craignait la pression de la ville mais sa réflexion a évolué

Ces deux clubs sont alors devenus des phares dans sa carrière. Il est revenu par la grande porte à Manchester en 2016 et son nom est depuis régulièrement cité pour un retour à Turin où il est adoré par les supporters. Ces dernières années, le Real et le Barça se sont aussi invités parmi ses potentielles destinations. En couple avec une Colombienne, Pogba parle très bien espagnol. Mais un départ vers l’Espagne s’éloigne aujourd’hui. Le PSG étudie la situation de l'international français, à la condition de vendre. Des discussions ont été engagées avec son entourage, pas encore entre les deux clubs.

Quelque chose a changé chez le champion du monde 1998. L’idée de jouer enfin dans le club phare de sa région chemine positivement dans son esprit. Ce qui ne fut pas toujours le cas. "Au moment où il a quitté la Juventus, le PSG était intéressé mais il voulait rejoindre l’Espagne, rappelle Mohamed Bouhfasi, rédacteur en chef de la cellule football de RMC Sport. Il y a eu un problème avec son agent Mino Raiola et il n’avait pas pu rejoindre le Barça. Il a ensuite pensé à Madrid. Il ne voulait pas aller au PSG en raison de la pression de la ville, de son entourage. Il était un peu réfractaire à cette idée. Il a évolué, il a mûri, ce n’est plus le même joueur. Il maîtrise mieux sa notoriété, sa réflexion a évolué." Les négociations s’annoncent longues mais Pogba pourrait bien tresser un nouveau fil sa carrière dans sa région d’origine.