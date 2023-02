Liverpool: Klopp met la pression sur ses dirigeants et réclame des recrues cet été

Mal en point en Premier League, Liverpool a besoin de renforts au cours du prochain mercato selon son entraîneur Jürgen Klopp. Le coach allemand appelle ses dirigeants à "travailler plus tôt".

C’est un appel à l’aide qu'a lancé Jürgen Klopp ce vendredi en conférence de presse. L’entraîneur de Liverpool a évoqué la politique sportive de son club, seulement 7e de Premier League avec 7 points de retard sur le top 4 (et deux matchs en retard). Il a demandé des renforts au cours du prochain mercato.

"Il s'agit toujours de trouver les bons joueurs"

"Nous savons que nous devons améliorer et changer les choses et nous le ferons. Nous ne pouvons pas le faire maintenant, mais il est déjà clair que nous devons faire quelque chose cet été, assure-t-il avant de défier Crystal Palace ce samedi (20h45), dans des propos relayés par la BBC. Pour l'instant, nous devons simplement passer par là et nous battre."

Selon lui, la saison prochaine pourrait se jouer dans les semaines à venir. "Nous devons commencer à travailler plus tôt avant de savoir à quelle position et dans quelle compétition européenne nous finirons, poursuit Klopp. Ces choses sont claires. Nous avons joué cinq années de suite la Ligue des champions et nous sommes allés trois fois en finale, ce qui est énorme d'un point de vue financier".

"Nous avons construit une tribune et un terrain d'entraînement mais autour de nous, quelques personnes accélèrent un peu et vous ne pouvez pas ignorer cela, poursuit-il au sujet de Chelsea, qui a dépensé sans compter au cours des deux derniers mercatos. Il s'agit toujours de trouver les bons joueurs. Il ne s'agit pas d'en apporter beaucoup".

Cet hiver, les Reds se sont montrés relativement calmes, avec l’unique arrivée de Cody Gakpo (en provenance du PSV contre 42 millions d’euros) comme recrue significative. "La façon dont ce club est dirigé consiste à ne pas dépenser sans compter. Nos transferts doivent toujours être ponctuels, alerte-t-il. Cela rend les choses vraiment délicates".

"Nous ne pouvons pas effectuer quatre transferts avant de savoir qui quittera le club", ajoute-t-il, en pensant sans doute encore aux Blues. Lourdement battu par le Real Madrid à domicile en 8e de finale aller de Ligue des champions (2-5), le club est également mal parti pour poursuivre son parcours européen et pourrait bientôt n'avoir plus que le championnat à jouer.

Klopp conclut en essayant de trouver des explications à son début de saison décevant. "L'année dernière n'était pas une saison pour un grand changement. Nous avons joué jusqu'au dernier moment, rappelle-t-il. Si vous voulez changer dans ce club, nous ne pouvons pas simplement faire venir des joueurs et réaliser plus tard que personne ne veut partir. Cela ne marche pas comme ça".