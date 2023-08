Liverpool: le succès à Newcastle est devenu le plus grand souvenir de la carrière de Klopp

Jürgen Klopp était extatique après le succès renversant de son équipe, rapidement réduite à 10 dimanche contre Newcastle (1-2). En substance, le coach allemand a même désigné cette victoire comme la plus belle de sa carrière. Mais on n'est pas obligé de le croire.

Roulement de tambour: et le plus beau succès de Jürgen Klopp dans toute sa carrrière d'entraîneur est... une victoire 1-2 en championnat sur la pelouse de Newcastle!

Pourtant vainqueur de la Ligue des champions avec Liverpool en juin 2019, avec notamment une remontada légendaire face au Barça en demi-finale - Liverpool avait remonté un déficit de 3-0 à l'aller -, le coach allemand a désigné la victoire de ses Reds face aux Magpies dimanche lors de la 3e journée de Premier League, comme la plus incroyable depuis qu'il entraîne.

"Ces moments sont rares et très spéciaux"

"Absolument. En 1 000 matches en tant qu'entraîneur, je n'en ai jamais connu un match comme celui-ci, s'est-il enthousiasmé en conférence de presse, dithyrambique pour son équipe. Avec dix hommes, dans une telle atmosphère, contre un tel adversaire, je suis presque sûr que cela n'est jamais arrivé. Ces moments sont rares et très spéciaux."

Mené et à dix dès la 28e minute de jeu et l'exclusion de Virgil van Dijk, Liverpool a su renverser Newcastle grâce à un doublé sur le gong de Darwin Nunez, tout juste sorti du banc. "J'ai dit à la mi-temps (aux joueurs) que c'était quelque chose que nous pourrions raconter à nos petits-enfants. Je verrai les miens dans dix jours et je le leur raconterai", a lâché Klopp, encore des étoiles dans les yeux.