De la Copa America des peuples indigènes à Liverpool, la folle trajectoire de Luis Diaz

Transféré dimanche à Liverpool, Luis Diaz vient de loin. Il y a sept ans, il disputait la Copa America des peuples indigènes avant d'être repéré par Carlos Valderrama, la légende colombienne.

C'est ce qu'on appelle une ascension à vitesse grand V. Ce dimanche, Luis Diaz (25 ans) s'est engagé avec Liverpool pour un montant avoisinant les 60 millions d'euros, bonus compris. Un sacré coup de poker pour l'international colombien (32 sélections), inconnu dans le monde du football il y a trois ans. Car avant de se révéler à Porto, Luis Diaz a mis du temps à percer. En 2015, le joueur issu du peuple amérindien wayuu disputait la Copa America des peuples indigènes sous les couleurs de la Colombie. Le natif de Barrancas, l'une des zones les plus pauvres du pays, a inscrit deux buts et était le capitaine de la sélection.

Recommandé à Porto par Falcao James Rodriguez

Lors de ce tournoi, il croise alors la route d'un certain Carlos Valderrama, légende des Cafeteros (111 sélections) et fait ses débuts en professionnel à Barranquilla, en D2 colombienne. Transféré à l'Atlético Junior en 2017, il ne reste que deux ans (20 buts en 106 matchs) avant de s'envoler pour l'Europe et le FC Porto contre une enveloppe de 7 millions d'euros. Un transfert recommandé par ses compatriotes Radamel Falcao et James Rodriguez, ainsi que Carlos Quieroz, l'ancien sélectionneur de la Colombie.

A Porto, il a vite fait parler ses qualités de buteurs puisqu'il était le meilleur buteur du club cette saison (14 buts en 18 matchs) et s'était fait remarqué la saison dernière en ayant marquer un but exceptionnel en solitaire à l'Etihad Stadium face à Manchester City en Ligue des champions. Luis Diaz vient donc renforcer le secteur offensif des Reds, pour l'instant amputé de Sadio Mané et Mohamed Salah (CAN).

Son arrivée a d'ailleurs été appréciée par Jürgen Klopp, qui ne tarie pas d'éloges à propos de son nouveau joueur. "Lorsque nous avons joué contre Luis un peu plus tôt cette saison (en C1, ndlr), nous avons vu le danger qu’il pouvait être, à quel point il était rapide et que son état d’esprit était d’aider son équipe. Nous pensons qu’il a tout ce qu’il faut pour s’adapter à notre équipe et à la Premier League, à la fois physiquement et mentalement", a expliqué le coach allemand sur le site du club. Les Reds doivent affronter l’Inter Milan en huitièmes de finale de la Ligue des champions (match aller le 16 février, retour le 8 mars).