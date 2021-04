Super League: le propriétaire de Liverpool s'excuse auprès des supporters, de Klopp et des joueurs

Propriétaire de Liverpool, John W Henry a tenu à présenter ses excuses ce mercredi matin dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux du club. Le patron des Reds dédouane les joueurs et le staff, tout en demandant pardon aux supporters pour ce projet de Super League.

Place au grand pardon. Propriétaire de Liverpool, John W Henry a adressé ses excuses à l'ensemble des supporters, mais aussi à ses joueurs et au staff du club. L'investisseur américain a endossé seul la responsabilité de la présence de son club dans ce projet de Super League européenne.

>> La crise de la Super League en direct

"Je tiens à m'excuser auprès de tous les fans et supporters de Liverpool pour les perturbations que j'ai causées au cours des 48 dernières heures, commence ainsi John W Henry dans son discours. Il va sans dire que le projet proposé n'allait jamais se dérouler sans le soutien des fans. Personne n'a pensé différemment en Angleterre. Au cours de ces 48 heures, vous avez été très clair. Nous vous avons entendu, je vous ai entendu."

"Klopp et les joueurs n'ont aucune responsabilité"

A l'image des cinq autres anglais, Liverpool a annoncé son désistement ce mardi soir de ce projet de Super League. Le vainqueur de la Ligue des champions 2019 était sous la menace d'une exclusion des compétitions nationales, et forcément des compétitions européennes de l'UEFA, dans la mesure où ce projet entrait en concurrence.

Réputé hostile de longue date à un tel projet, Jürgen Klopp n'avait pas apporté son soutien à cette Super League. A l'issue du match de Premier League ce lundi face à Leeds, James Milner avait vivement critiqué le projet, alors que le capitaine Jordan Henderson a convoqué une réunion des capitaines des clubs anglais pour discuter d'une réponse à soumettre.

"Je tiens à m'excuser auprès de Jürgen (Klopp, NDLR), des joueurs et de tous ceux qui travaillent si dur pour rendre nos fans fiers. Ils n'ont absolument aucune responsabilité dans ces perturbations, a affirmé John W Henry. Ils ont été les plus perturbés et injustement. C'est ce qui fait le plus mal. Ils aiment le club et travaillent pour vous rendre fier chaque jour. Je vous ai laissé tomber. Je suis encore une fois désolé et le seul responsable de ce qui s'est passé lors des deux derniers jours. C’est quelque chose que je n’oublierai pas."

Pour Liverpool désormais, il va falloir "rétablir la confiance" comme l'a indiqué son propriétaire. "J'espère que vous comprendrez que lorsque nous commettons des erreurs, nous essayons de travailler dans le meilleur intérêt de votre club", a affirmé Henry, pour se défendre après cet épisode. Pour Liverpool, il va falloir maintenant aller chercher sur le terrain une qualification pour la prochaine Ligue des champions sur le terrain, actuellement 6e de Premier League après 32 journées.