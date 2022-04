Liverpool peut tout gagner cette saison: ces exemples à ne pas suivre pour les Reds

A quelques semaines de la fin de saison, Liverpool peut encore croire au quadruplé championnat, Ligue des champions, FA Cup et League Cup. Avant les Reds, plusieurs équipes ont été dans des positions similaires mais beaucoup ont échoué dans la dernière ligne droite.

Ni Jürgen Klopp ni les joueurs de Liverpool ne veulent trop en parler pour le moment, mais les Reds sont encore en lice pour un quadruplé historique cette saison. Déjà vainqueur de la Coupe de la ligue fin février, Liverpool est qualifié pour les demi-finales de la Ligue des champions, la finale de la FA Cup et pointe à une petite unité de Manchester City en championnat. Le rêve est possible. Mais d’autres y ont cru avant eux et ont trébuché dans le sprint final.

2021: Manchester City bute deux fois sur Chelsea

Il y a tout juste un an, on parlait déjà de quadruplé mais cette fois pour le Manchester City de Pep Guardiola. A l’époque, les Skyblues marchaient sur la Premier League et avaient eu tout le loisir de se concentrer sur les autres compétitions, mais ça n’avait pas suffi. Vainqueur de la Coupe de la ligue face à Tottenham, City avait échoué deux fois en un peu plus d’un mois face à Chelsea, battu d’abord en demi-finale de FA Cup puis en finale de Ligue des champions, chaque fois sur le score de 1-0.

2013: les deux semaines tragiques de Benfica

Le Benfica a peut-être connu le pire enchaînement de l'histoire, lors du mois de mai 2013. Le 11, les Lisboètes, leaders du championnat, perdent contre Porto sur un but inscrit dans le temps additionnel et laissent leurs rivaux prendre la première place, à un match du terme. Le 15, ils s'inclinent en finale de Ligue Europa contre Chelsea, en concédant encore une fois le but vainqueur dans le temps additionnel. Le 26, ils perdent la finale de Coupe du Portugal contre le Vitoria Guimarães. La totale.

2008: Chelsea dans l’ombre de Manchester United

Quand un club anglais rêve de tout gagner, il a souvent un compatriote pas très loin. City face à Liverpool cette année, Chelsea contre City il y a un an et Manchester United sur la route de Chelsea en 2008. Cette année-là, les Blues sont battus aux pénalties par les Red Devils en finale de Ligue des champions. En Premier League, ils croient au titre jusqu’à la dernière journée mais le faux pas de MU n’arrive pas. Chelsea termine la saison bredouille, battu aussi en finale de Coupe de la Ligue, alors que les hommes de Ferguson font le doublé.

2005: Milan se saborde

Il y a des désillusions qui font plus mal que d’autres. En 2005, le Milan AC a toutes les cartes en main. Il est leader du championnat jusqu’à la 35e journée, mais cède son trône en s’inclinant face à la Juventus. Deux semaines et demi plus tard, lors de la fameuse finale de C1 à Istanbul, Maldini et sa bande mènent 3-0 à la pause avant de voir Liverpool revenir et s’imposer aux tirs au but. La Coupe d’Italie, elle, est perdue dès le mois de mars.

2002: Leverkusen tient à son surnom

Vice-champion d’Allemagne en 1997, 1999 et 2000, le Bayer Leverkusen reçoit à cette période le surnom de "Neverkusen". Le club allemand va l’illustrer à la perfection à la fin de la saison 2001/02. Leader de Bundesliga, Leverkusen trébuche lors de l’avant-dernière journée contre Nuremberg, qui joue son maintien, et laisse le titre à Dortmund. Dans la foulée, les coéquipiers de Michael Ballack s’inclinent à quatre jours d’intervalle contre Schalke et le Real Madrid, en finales de Coupe d’Allemagne et de Ligue des champions.

1973: la Juventus s’en sort avec un titre

Tout avait bien débuté pour la Juventus, sacrée championne d’Italie à la dernière journée. Grâce à une victoire dessinée en toute fin de match contre l’AS Rome, les Turinois passent devant le Milan AC de Gianni Rivera, défait à Vérone. Mais dix jours plus tard, la Vieille Dame est battue par l’Ajax en finale de Ligue des champions, puis par le Milan AC en finale de Coupe d’Italie. Les Rossoneri tiennent leur revanche. La Juventus, elle, n’a jamais réalisé le doublé Ligue des champions-championnat.