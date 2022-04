Manchester City-Liverpool: Klopp est fier d'avoir "battu la meilleure équipe du monde"

Après la qualification de Liverpool ce samedi pour la finale de FA Cup grâce à un succès face à Manchester City (3-2), Jürgen Klopp se félicitait d'avoir battu "la meilleure équipe du monde". Pour autant, le quadruplé semble actuellement assez "improbable" pour le technicien allemand, qui peut encore espérer remporter aussi la Ligue des champions et la Premier League.

Jürgen Klopp est "fier" de son équipe, qui s'est qualifiée ce samedi pour la finale de FA Cup en battant Manchester City (3-2). Après avoir rejoint cette semaine les demi-finales de Ligue des champions, Liverpool reste en course pour un quadruplé qui serait forcément historique.

Le quadruplé paraît "improbable" pour Klopp

Dominateurs, les Reds ont pris les devants en première période avec un but sur corner d'Ibrahima Konaté puis un doublé de Sadio Mané. Jack Grealish a réduit l'écart à la 47e et le suspense a été relancé dans le temps additionnel (90+1e) par l'intermédiaire de Bernardo Silva. "La première période a été excellente dans tous les domaines du jeu. Lors de la seconde, ils marquent rapidement et après ça devient plus dur. Personne au monde n'est en sécurité à 3-1 contre Manchester City, a commenté Klopp après la partie. On n'a pas souvent été en danger mais on a bien eu besoin d'Alisson. Quel match! Finir à 3-1, ça aurait été bizarre contre City, mais 3-2 est un résultat juste et c'est assez pour aller en finale."

Jürgen Klopp savourait en tout cas particulièrement ce succès, six jours après le nul entre les deux mêmes formations (2-2) en Premier League. "Nous avons battu la meilleure équipe du monde. C'est un moment assez spécial", a lancé le technicien allemand, déjà vainqueur cette saison de la Coupe de la Ligue.

Deuxième de Premier League à une unité de son adversaire du jour à sept journées du terme du championnat, Liverpool a encore potentiellement trois trophées à conquérir. "Un match comme aujourd'hui montre encore plus à quel point c'est improbable, a répondu Klopp sur un possible quadruplé. Se qualifier comme ça contre City, c'est tellement dur et on doit jouer maintenant Manchester United (mardi en Premier League) qui est relancé pour la C1. Ce ne sera pas un match amical, historiquement ce ne sont jamais des matches amicaux, ensuite Villarreal, ce ne sera pas un match amical non plus. C'est incroyablement intense et très improbable qu'on gagne tout. Mais je m'en moque, essayons, tentons notre chance et on verra comment on récupère".