Mercato: Jonathan David ne se voit pas "autre part qu’en Premier League"

Pour La Voix du Nord, Jonathan David a confirmé son attirance pour la Premier League, un championnat qu'il se verrait bien rejoindre prochainement, probablement la saison prochaine.

Sous contrat jusqu'en 2025, Jonathan David (22 ans) vit sans doute ces derniers mois sous le maillot du Losc, tout l’environnement du club en a bien conscience. Son entraîneur Paulo Fonseca a d'ailleurs confié lundi qu’il sera "compliqué de le garder la saison prochaine". L’attaquant canadien, titulaire avec les Canucks lors de la dernière Coupe du monde, est le leader offensif des Dogues depuis plusieurs saisons.

En progression constante depuis son arrivée dans le nord de la France, il devrait s’envoler vers un autre championnat l’été prochain. Reste à savoir où. La Premier League semble avoir sa préférence.

Battre le record d'Eden Hazard

"C’est une très belle ambiance, a-t-il reconnu avec le sourire auprès de nos confrères de la Voix du Nord. En Angleterre, quand je regarde les matchs, tout est rempli à chaque fois. Comme joueur, ça te motive encore plus. Son destin pourrait-il bientôt croiser la Premier League ? "Je ne sais pas, je pense que c’est possible, très possible. Je ne sais pas si je peux me retrouver autre part qu’en Premier League. Ça pourrait bien être la Premier League."

Avant de voguer vers d’autres cieux, Jonathan David nourrit l’ambition de qualifier le Losc pour la Coupe d’Europe (Lille est 7e, à 10 dix points de Lens, 2e) et de marquer l’histoire du club au passage, en marchant sur les traces du Belge Eden Hazard, lui aussi parti de Lille vers l'Angleterre et Chelsea, en 2012: "Je sais qu’Eden Hazard a marqué 50 buts (ndlr, sous le maillot du Losc). Je ne suis pas très loin (41 buts) alors c’est quelque chose que j’ai envie de battre, c’est sûr. Être meilleur buteur d’un club, c’est toujours quelque chose de bien. Tu restes dans l’histoire du club."