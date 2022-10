Premier League: Klopp annonce un Liverpool "différent" après la Coupe du monde

Depuis le début de la saison, Liverpool affiche un visage assez médiocre sur le terrain. Neuvièmes en Premier League, les Reds sont loin des premières places. En conférence de presse, Jürgen Klopp a tout de même promis que son équipe montrera un visage différent après le Mondial.

Mais où est passé le Liverpool conquérant et séduisant de Jürgen Klopp ? Celui qui a réussi à gagner un titre de Premier League et une Ligue des champions. Après le recrutement de Darwin Nunez, beaucoup pensaient que les Reds avaient encore les armes pour rivaliser avec le Manchester City d’Erling Haaland.

Si le club de la Mersey est venu bout des Citizens en championnat (1-0), ce succès prometteur a vite laissé la place au doute. Les coéquipiers d’Alisson sont sur une série de deux défaites consécutives contre Nottingham et Leeds. Avec ces revers, les Reds sont 9es au classement. La veille du match de Ligue des champions contre Naples, Klopp a néanmoins promis en conférence de presse, un Liverpool "différent" après la Coupe du monde: "Nous nous serons entraînés, oui nous aurons des joueurs de retour, mais cela dépend aussi de la façon dont les joueurs reviennent. Je n’en ai aucune idée."

Le vœu de Klopp

Différent oui mais dans quel sens ? Avec l’enchaînement des matchs, il n’est pas impossible que les joueurs participants à la compétition soient encore plus épuisés qu’actuellement, surtout si leurs sélections vont loin. De son côté, Klopp n’a qu’un seul vœu afin de pouvoir renverser la tendance en championnat: "S’ils reviennent tous en bonne santé de la Coupe du monde, s’ils partent tous tôt et font une pause, et peuvent ensuite s’entraîner avec nous pendant trois semaines et demie, ce serait absolument exceptionnel."

Si les cadres Mohamed Salah et Luis Diaz ne seront pas au Qatar, Virgil van Djik, Alisson et Darwin Nunez devraient enchaîner les matchs en tant que titulaires. Avant d’en arriver-là, les Reds, déjà qualifiés pour les 8es de finale de la Ligue des champions, recevront Naples ce mardi (à 21h). Une équipe en grande forme qui leur avait fait mal il y a quelques semaines avec un lourd revers 4-1.