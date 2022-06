Liverpool: Salah détaille son alimentation très stricte pour rester en forme

Dans un entretien à France Football ce samedi, Mohamed Salah est revenu sur ses habitudes alimentaires, assez strictes mais nécessaires selon lui pour être le plus performant possible. L'attaquant de Liverpool détaille aussi son rapport à son corps et comment il l'entretient.

Mohamed Salah vise l'excellence. Pour être performant sur le terrain, l'attaquant de Liverpool ne lésine pas à l'entraînement mais aussi dans des aspects comme l'alimentation. Dans un entretien à France Football ce samedi, celui qui a été élu meilleur joueur de la saison de Premier League détaille son rapport à la nourriture.

>> Découvrez les offres de RMC Sport et suivez la Premier League en direct

"Cet aspect est central dans la récupération, surtout que nous jouons tous les trois jours. J'adore manger et je suis très strict sur mon alimentation, a confié Salah. Je privilégie les brocolis, les patates douces, le poisson, le poulet et toujours de la salade. Et quand je me fais plaisir dans un grand restaurant à Londres, je préfère les sushis. Je mange une pizza une fois par mois maximum."

S'il s'autorise ce petit écart, Mohamed Salah se montre moins tolérant avec une alimentation "fast-food". "J'adore les burgers mais je n'en mange quasiment jamais car je me sens lourd après, a poursuivi le joueur de 29 ans. Quand je suis en Égypte, je m'autorise un koshari (riz aux lentilles, NDLR). Certains verront ce régime comme un sacrifice insupportable, ce n'est pas mon cas."

De nombreuses machines d'entraînement à domicile

En 51 matchs disputés cette saison, Mohamed Salah a marqué 31 buts, pour 16 passes décisives. Outre l'alimentation, l'international égyptien est aussi particulièrement attentif au soin apporté à son corps, avec plusieurs machines à disposition à son domicile. "C'est vrai que j'aime dire que mon domicile ressemble à un hôpital... D'ailleurs, ça n'amuse pas ma femme. Deux pièces de notre maison sont dédiées à différentes machines de mise en forme, de musculation, a expliqué Salah. Chez moi, je peux aussi faire de la cryothérapie, il y a un caisson hyperbare. Je suis sans cesse en quête de machines nouvelles afin d'améliorer ma condition physique. J'expérimente les machines, je cherche ce que chacune peut m'apporter. Je les utilise au moins trois ou quatre fois par semaine. Je suis à l'écoute de mon corps."

Inspiré par la longévité de joueurs comme Cristiano Ronaldo ou Karim Benzema, Mohamed Salah entend bien prolonger le plaisir aussi jusqu'à ce que son corps lui permette de jouer. "Choqué" par son résultat au Ballon d'or l'an passé, Salah ne cache pas son ambition de remporter cette prestigieuse récompense à l'avenir. Quitte forcément à effectuer quelques sacrifices pour entretenir son corps de champion.