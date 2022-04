Mercato: Salah met un coup de pression pour sa prolongation à Liverpool

Mohamed Salah signe une très grosse avec Liverpool et l’attaquant en a profité ce vendredi pour faire planer le doute sur sa prolongation. L’Egyptien a mis la pression sur sa direction alors que les négociations se poursuivent entre les différentes parties.

Kylian Mbappé, Paulo Dybala, Paul Pogba… les stars en fin de contrat sont nombreuses en 2022. Mine de rien la cuvée 2023 est également très riche avec notamment Robert Lewandowski, Lionel Messi et Raheem Sterling. Liverpool n’est pas épargné et doit aussi s’activer pour prolonger Sadio Mané et Mohamed Salah. Soucieux d’obtenir un salaire à la hauteur de ses performances, 30 buts et 12 passes décisives cette saison, l’Egyptien a mis la pression sur ses dirigeants ce vendredi alors que les discussions traînent en longueur.

"Je ne sais pas, il me reste un an, a lancé le Pharaon d’Anfield auprès du média britannique Four Four Two. Je pense que les fans savent ce que je veux, mais dans le contrat, ce n'est pas seulement une question d'argent. Donc je ne sais pas, je ne peux pas vous dire exactement. Il me reste un an et les fans savent ce que je veux."

Salah toujours indispensable aux Reds

Encore auteur d’une grosse prestation avec un doublé à Anfield lors du derby d’Angleterre contre Manchester United (4-0) en Premier League, Mohamed Salah aura 30 ans pendant le mois de juin. Outre la possibilité de poursuivre sa belle aventure à Liverpool, où il brille depuis son arrivée en 2017, l’Egyptien pourrait aussi choisir de partir pour signer le dernier très gros contrat de sa carrière. Mais le chouchou des supporters a confirmé qu’il avait bien Liverpool dans le cœur.

"Ce club signifie beaucoup pour moi, a encore assuré l’ailier des Reds. J’ai apprécié mon football ici plus que partout ailleurs, j'ai tout donné au club et tout le monde l'a vu. J'ai vécu beaucoup de moments incroyables ici, en remportant des trophées, des buts individuels, des trophées individuels. C'est comme une famille ici."

Salah: "Je ne suis pas inquiet"

A un an de la fin de son contrat avec les Reds, Mohamed Salah ne manquera pas de prétendants ou de proposition s’il décide de quitter l’équipe entraînée par Jürgen Klopp. Mais son avenir ne semble pas trop le préoccuper pour l’instant. La priorité reste la conquête du titre en Premier League et les demi-finales de Ligue des champions face à Villarreal (à suivre en direct sur RMC Sport le mercredi 27 avril et le 3 mai).

"Je ne suis pas inquiet, je ne me laisse pas inquiéter par quoique cela soit, a expliqué Mohamed Salah. La saison n'est pas encore terminée, alors finissons-la de la meilleure façon possible - c'est la chose la plus importante. Ensuite, la dernière année, on verra ce qu’il va se passer." En d’autres mots, si l’Egyptien semble faire d’une prolongation sa priorité, cela ne se fera pas à n’importe quel prix.