Liverpool: "Si Ali voit ça, c'est pour toi", Jones dédie son but à Alisson Becker

Curtis Jones (20 ans) a dédié son but sur le terrain de Sheffield United (0-2) à son coéquipier Alisson Becker, endeuillé par la mort tragique de son père, la semaine dernière.

Liverpool a mis fin a sa série de quatre défaites consécutives, sans Alisson Becker. Le gardien brésilien n'a pas participé à la victoire des Reds sur le terrain de Sheffield United (0-2), dimanche quelques jours après avoir appris la mort tragique de son père, retrouvé noyé dans près d'un barrage situé sur sa propriété. Auteur du premier but de la rencontre, le jeune Curtis Jones (20 ans) a eu une pensée immédiate pour son coéquipier.

"C'était un moment difficile pour moi et le reste de l'équipe"

"Cela a été une période difficile pour moi et le reste de l'équipe, a confié le milieu de terrain. Ce but est pour le père d'Ali, qu'il repose en paix. Si Ali voit ça, 'c'est pour toi'. C'est un garçon fort, un grand joueur pour l'équipe. Il n'est pas là aujourd'hui, mais il nous manque et j'aimerais profiter de ce moment pour lui dédier mon but, à lui, à son père et au reste de sa famille."

En plus de l'impossible deuil, le gardien brésilien n'a pas pu se rendre au Brésil pour assister aux obsèques de son père en raison des restrictions sanitaires. Toute son équipe a donc eu une forte pensée à son égard lors de ce succès très important dans la course à la Ligue des champions.



"C'est une attention très sympa de Curtis, a salué Jürgen Klopp à l'issue du match. C'était clair que ce serait comme ça, que nous essayerions tout - pas seulement pour Ali mais aussi pour lui bien sûr. C'est un très, très gros résultat... C'est normal qu'on nous critique, les gens ont fait une croix sur nous, mais tout va bien."

Ce succès permet à Liverpool de maintenir sa sixième place, à deux points de West Ham, 4e. Jones, lui, s'est réjoui d'avoir inscrit son deuxième but de la saison après celui face à l'Ajax en Ligue des champions. Formé au club, il profite des nombreuses absences pour faire exploser son temps de jeu avec les Reds (29 matchs toutes compétitions connfondues. "J'ai toujours dit que j'étais un joueur qui aime aider et marquer des buts, le moment est venu", a conclu le natif de Liverpool.