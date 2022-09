Liverpool: "Veut-il également amener les Harlem Globetrotters?", Klopp se moque du propriétaire de Chelsea

Après le succès de Liverpool contre l'Ajax en Ligue des champions mardi (2-1), Jürgen Klopp, manager de Liverpool, s’est amusé de l’idée de Todd Boehly, nouveau propriétaire de Chelsea, de mettre en place un All Star Game entre les équipes du nord et du sud de l’Angleterre.

La victoire de Liverpool sur l’Ajax Amsterdam (2-1) mardi en Ligue des champions a redonné un vent de légèreté à Jürgen Klopp, après un début de saison compliqué. Le manager des Reds a retrouvé son humeur badine à l’issue du match, surtout au moment d’évoquer l’idée de Todd Boehly, nouveau propriétaire de Chelsea, d’organiser un All Star Game entre les meilleurs joueurs des équipes du nord de l’Angleterre contre ceux des équipes du Sud. Une proposition inspirée des sports US et une manière de générer de grosses retombées financières selon l’homme d’affaires américain.

"Il n'a pas attendu longtemps, a ironisé Klopp mardi soir. Quand il trouvera une date pour ça, il pourra m'appeler. Il oublie que dans les sports américains, les joueurs ont des pauses de quatre mois, ils sont donc très heureux de pouvoir faire un peu de sport pendant ces pauses. C'est complètement différent en football. Veut-il également amener les Harlem Globetrotters?"

"Il a vraiment dit ça?"

"Je suis surpris par la question, alors s'il vous plaît, ne jugez pas trop mes réponses, mais peut-être qu'il pourra me l'expliquer à un moment donné et trouver une date appropriée, a poursuivi le technicien allemand. Je ne suis pas sûr que les gens veuillent voir ça. Imaginez ça, Manchester United, Liverpool, Everton, Newcastle tous dans une seule équipe qui n'est pas l'équipe nationale, juste une équipe du nord. Match intéressant. Tous les gars de Londres ensemble. Arsenal, Tottenham. Génial. Il a vraiment dit ça? Intéressant."

Ce n’est pas la première fois que Klopp moque Boehly, successeur de Roman Abramovich à la tête des Blues depuis l’été dernier et le départ de l’homme d’affaires russe après les sanctions prises contre lui par l’Europe et le Royaume Uni en raison de sa proximité avec Vladimir Poutine, président russe qui a déclenché la guerre en Ukraine. Klopp a récemment critiqué le choix de Boehly de virer Thomas Tuchel. "Ce sont des propriétaires (ceux de Chelsea, ndlr) d’un type différent (de ceux de Liverpool), a-t-il déclaré la semaine dernière. Nos propriétaires sont plutôt calmes et attendent que je règle la situation et ne pensent pas que quelqu'un d'autre devrait la régler."