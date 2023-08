Liverpool: Virgil van Dijk promu capitaine après le départ de Jordan Henderson

Après le départ de Jordan Henderson, Liverpool a officialisé ce lundi la nomination de Virgil van Dijk (32 ans) en tant que capitaine pour la saison à venir. L'Anglais Trent Alexander-Arnold (24 ans) a été désigné lui vice-capitaine.

Avec le départ de Jordan Henderson à Al-Ettifaq, Liverpool cherchait un nouveau capitaine. Ce lundi, les Reds ont confirmé que Virgil van Dijk allait porter le brassard cette saison. Le défenseur néerlandais occupait déjà cette fonction avec la sélection néerlandaise.

Arrivé en 2017 en provenance de Southampton contre 84 millions d'euros, Virgil van Dijk a porté depuis à 220 reprises les couleurs de Liverpool. Le joueur de 32 ans a largement contribué aux principaux succès de son équipe ces dernières années, à l'image de la victoire en Ligue des champions en 2019 et du titre en Premier League en 2020.

Trent Alexander-Arnold vice-capitaine

Virgil van Dijk prend la suite de Jordan Henderson, qui avait hérité de la responsabilité en 2015 après le départ de Steven Gerrard. "Être le capitaine de Liverpool est quelque chose que je ne peux pas décrire pour l'instant, a déclaré l'international néerlandais. C'est quelque chose qui me rend très fier et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour que tout le monde soit fier et heureux de moi et du club de football."

Formé au club, Trent Alexander-Arnold a été lui promu vice-capitaine à 24 ans, en remplacement de James Milner, parti à Brighton. "Je pense que lui confier cette responsabilité pourrait lui être encore plus bénéfique, a estimé van Dijk au sujet de son coéquipier. C'est donc un très bon choix. Évidemment, les autres sont tout aussi importants et nous devons tous nous assurer que nous prenons nos responsabilités."

Outre Henderson et Milner, Fabinho ou Roberto Firmino ont aussi quitté Anfield cet été, un an après Sadio Mané. "Nous savons que nous avons perdu des joueurs récemment qui étaient des figures importantes dans le vestiaire, en particulier, mais aussi sur le terrain. D'autres doivent prendre des responsabilités dans l'équipe, y compris moi-même, a ajouté van Dijk. Mais oui, il y a un peu plus de choses à faire, mais j'ai hâte d'y être."

Virgil van Dijk a déjà porté à plusieurs reprises le brassard de capitaine en l'absence de Jordan Henderson et James Milner dans le onze de départ. Cinquième de Premier League la saison dernière, l'équipe dirigée par Jürgen Klopp disputera la Ligue Europa et tentera de démarrer un nouveau cycle après plusieurs départs de taille.