Man. United: "Le 27, c'est la reprise", le coup de pression de Ten Hag au champion du monde argentin Lisandro Martinez

A quatre jours de la reprise de la Premier League de Manchester United, Erik ten Hag a sommé son défenseur argentin Lisandro Martinez de vite boucler sa tournée au pays avec la Coupe du monde. Afin de se replonger au plus vite dans le bain du Championnat avec son club.

Erik ten Hag n’est pas là pour perdre de temps. Tout juste auréolé d’un titre de champion du monde, Lisandro Martinez va devoir rapidement se remettre la tête au travail et dans le bain de la Premier League, lui qui est attendu au pied levé par son coach chez les Red Devils.

"S’il sera disponible pour la reprise? Je ne peux pas répondre à cette question maintenant: il est encore en train de faire la fête à Buenos Aires!, a d’abord enclenché le manager sur la chaîne officielle de la Premier League. Il est en tournée à Buenos Aires et je peux le comprendre. Remporter la Coupe du monde pour son pays, c’est quelque chose de magnifique. C'est la plus haute chose que vous pouvez atteindre."

"Nous savons que la reprise se fera cinq ou six jours après la fin de la Coupe du monde"

"Mais Lisandro Martinez doit aussi accepter que le 27 décembre, c'est la reprise de la Premier League", a poursuivi un Ten Hag un peu plus embêté. Les Red Devils affrontent en effet Nottingham Forrest dès mardi pour le retour du Championnat anglais, six jours après leur premier match post-Mondial contre Burnley en Coupe de la ligue anglaise (2-0).

"Nous avons essayé de faire en sorte que chacun ait un plan individuel. Nous savions tous que la reprise redémarrage a lieu cinq ou six jours après la finale de la Coupe du monde et que la Premier League continue rapidement. Nous devons donc tous nous préparer à cela et l’accepter."

Ten Hag a également glissé un petit mot pour l’autre moitié de la défense centrale des Red Devils, Raphaël Varane, finaliste malheureux du Mondial avec les Bleus. "Il est évidemment déçu d'avoir perdu la finale, mais il peut être fier d'y avoir participé à nouveau. Ce qu'il a déjà accompli dans sa carrière de footballeur est énorme."