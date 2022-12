France-Pologne: Varane a poussé un coup de gueule à la pause

Comme le révèle L’Équipe, le défenseur de l’équipe de France, Rapahël Varane, a donné de la voix à la pause du 8e de finale remporté par les Bleus contre la Pologne, ce dimanche (3-1). "Ce rêve peut s’arrêter à tout moment si on continue comme ça", avait-il notamment prévenu.

Le vice-capitaine des Bleus a pleinement endossé son rôle. À 29 ans, Raphaël Varane dispute déjà sa troisième Coupe du monde et semble de plus en plus prendre de place dans le vestiaire de l’équipe de France. Face à la Pologne ce dimanche (3-1), il a notamment poussé un coup de gueule à la mi-temps, alors que les Bleus venaient tout juste de prendre l’avantage grâce au 52e but en sélection d’Olivier Giroud, informe L’Équipe.

"On ne fait pas les efforts les uns pour les autres, on ne se replace pas comme il le faut"

"On est en huitièmes de finale de Coupe du monde, on vit un rêve mais ce rêve peut s'arrêter à tout moment si on continue comme ça", a indiqué le défenseur de Manchester United à ses partenaires, qui se sont fait peur au cours du premier acte.

"On ne fait pas les efforts les uns pour les autres, on ne se replace pas comme il le faut, a poursuivi Varane. Je ne vise personne, je pense à tout le monde, les gars. Il faut montrer autre chose". Un appel au réveil partagé par Giroud, qui a ensuite invité tous les joueurs à en faire plus. Les conséquences de cette prise de parole ont été pour le moins efficaces, puisque les Bleus ont ensuite déroulé pour tranquillement assurer leur place en quart de finale contre l’Angleterre, prévu ce samedi (20h), où ils devront encore compter sur leurs cadres sur et en dehors le terrain.