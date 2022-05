Manchester City: Benjamin Mendy absent lors d'une audience préliminaire avant une nouvelle convocation

Le latéral gauche français n'avait pas pour obligation de se présenter lors de cette audience préliminaire mardi. Il devra en revanche être présent en début de semaine prochaine lors d'une nouvelle audience qui s'étalera sur deux jours au tribunal de Chester. Accusé de neuf chefs d'infractions sexuelles, Benjamin Mendy pourra y plaider coupable ou non-coupable.

Le procès se rapproche pour Benjamin Mendy. Accusé de sept viols présumés, une tentative de viol et une agression sexuelle par six plaignantes en Angleterre, l'ex-international français (10 sélections) sera jugé à partir du 25 juillet prochain, et pendant six semaines, par le tribunal de Chester. Ce mardi, Mendy ne s'est pas présenté à l'une des audiences préliminaires précédant ce procès, comme le révèle L'Equipe.

Mendy toujours en liberté sous conditions

Le quotidien sportif précise que cette audience préliminaire avait un caractère purement administratif et que Mendy n'était pas tenu de s'y rendre. Il devra en revanche être présent lors des deux jours d'audience prévus au tribunal de Chester, le lundi 23 et le mardi 24 mai. De nouvelles accusations à l'encontre de Mendy pourraient être dévoilées, tandis que le latéral gauche pourra plaider coupable ou non-coupable.

Dans l'attente de son procès, Mendy est en liberté conditionnelle, et ce depuis le 7 janvier dernier. Avant cela, il avait passé quatre mois dans deux prisons situées à l'extérieur de Manchester. Depuis, l'ex-défenseur de l'AS Monaco doit pointer tous les jours au commissariat de police, alors que son passeport lui a été temporairement retiré. Avant le début de son procès, et alors qu'il est toujours suspendu par Manchester City, Mendy prépare donc sa défense face aux neuf chefs d'infraction sexuelles qui lui sont reprochés.