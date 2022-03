Manchester City: Bernardo Silva veut revenir au Benfica "dans un ou deux ans"

Le milieu de terrain portugais de Manchester City, Bernardo Silva, a exprimé son désir de revenir dès que possible au Portugal et surtout à Benfica, où il a commencé sa carrière. Il souhaite y retrouver sa famille et une vie lusitanienne qui lui manquent beaucoup.

Alors qu’il a été sacré champion d’Angleterre la saison passée avec Manchester City, l’international portugais (64 sélections, 8buts) Bernardo Silva ne cache plus son envie de revenir au pays. Affecté sur le plan psychologique par les confinements dus à la crise sanitaire qui l’ont éloigné de sa famille, il avait souhaité partir de City l'été dernier, sans recevoir d’offres satisfaisantes.

Son spleen presque passé depuis le début de la saison, l’ancien Monégasque a pourtant remis une couche sur son besoin de revenir au Portugal dans l’extrait d’une interview de Canal 11 diffusé jeudi soir. "Je vais être honnête, si je pouvais retourner au Portugal, à Benfica, dans un ou deux ans, je le ferais tout de suite", a retranscrit le média portugais, A Bola.

"Benfica est une grande partie de ma vie"

Le joueur formé au Benfica a de nouveau exprimé l’amour qu’il portait au club: "C’est une grande partie de ma vie. J’ai grandi en allant voir les matchs, j’y ai joué de mes 12 à mes 19 ans, c’est presque la moitié de ma vie. J’étais encore jeune quand je suis parti et ça a été un grand changement, même si ce transfert à Monaco a été un beau chapitre dans ma vie".

Titulaire indiscutable de la formation de Pep Guardiola, Bernardo Silva en est à sept buts et deux passes décisives en 28 rencontres (sur 29 au total) de Premier League. Il est un artisan principal de la place de leader qu’occupent les Skyblues mais aussi du bon parcours en Ligue des champions dans laquelle ils ont atteint les quarts de finale.