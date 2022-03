Manchester City: coup dur pour Guardiola, Ruben Dias absent au moins un mois

Blessé aux ischio-jambiers, le défenseur central de Manchester City Ruben Dias sera indisponible entre quatre et six semaines, a indiqué ce vendredi son coach Pep Guardiola. L’international portugais manquera le derby face à United dimanche (17h30) et pourrait aussi être forfait lors d'un éventuel quart de finale aller de Ligue des champions.

C’est une grosse tuile pour Manchester City. Les leaders de Premier League vont devoir composer sans leur défenseur central Ruben Dias (24 ans) pendant au minimum un mois. Le défenseur central sorti à la pause mardi lors du match comptant pour le 5eme tour de FA Cup face à Peterborough (0-2), souffre des ischio-jambiers. Pep Guardiola a indiqué vendredi en conférence de presse que le partenaire d’Aymeric Laporte en charnière centrale sera indisponible entre quatre et six semaines.

Ruben Dias sera forfait pour le derby face à Manchester United dimanche (17h30 en direct sur RMC Sport 1). Il manquera également le huitième de finale retour face au Sporting mercredi. Si son absence ne devrait pas être trop préjudiciable face au club lisboète après la victoire 5-0 au match aller, elle pourrait pénaliser City lors d’un éventuel quart de finale aller de C1 (5 et 6 avril) et surtout dans la course au titre en Premier League. Les Skyblues ne possèdent plus que six points d’avance sur Liverpool, qui compte un match en moins.

Guardiola : "Je ne vais pas pleurer"

"Ça arrive dans une saison, a commenté, fataliste, Pep Guardiola. L’un de nos meilleurs joueurs, Kevin (De Bruyne) a été absent pendant 8-9 mois. Je ne vais pas pleurer." Autre mauvaise nouvelle pour City, Nathan Ake, un autre défenseur central, est lui aussi out pour le derby face à Manchester United mais il devrait revenir à la compétition avant le Portugais. En leur absence, Aymeric Laporte et John Stones devraient former la charnière centrale.