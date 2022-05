Manchester City: deux supporters arrêtés après l’agression d’Olsen, gardien d’Aston Villa

La police de Manchester a annoncé l’arrestation de deux supporters de Manchester City, soupçonnés d’avoir frappé le gardien d’Aston Villa, Robin Olsen, dimanche lors de l’envahissement de terrain.

Un nouvel épisode de violence a touché le football anglais, dimanche. Plusieurs supporters de Manchester City ont profité de l’envahissement du terrain après le sacre des Citizens pour asséner des coups au gardien d’Aston Villa, Robin Olsen, alors que ce dernier traversait le terrain pour rejoindre les vestiaires. La police de Manchester a annoncé avoir procédé à deux interpellations.

Des enquêtes en cours

"Deux fans de football ont été inculpés après le match de Manchester City contre Aston Villa à l'Etihad, indiquent les autorités sur Twitter. Des enquêtes sur l'agression d'un joueur sur le terrain après le coup de sifflet final sont en cours avec des officiers travaillant avec les deux clubs."

Ce nouvel épisode intervient après une semaine où les incidents se sont multipliés sur les terrains anglais lors de ces envahissements célébrant la fin de saison. Billy Sharp, capitaine de Sheffield United, a été agressé très violemment par un fan de Nottingham Forest qui lui a asséné un coup de tête en se jetant sur lui, après la demi-finale du barrage d’accession pour la Premier League. Il a écopé de six mois de prison. Jeudi dernier, Patrick Vieira s’est défendu face à un supporter d’Everton qui se filmait en train de lui proférer des insultes sur le terrain.

Une semaine de violence en Angleterre

L’agression des fans de Manchester City sur le gardien adverse a un peu gâché la fête d’un dimanche incroyable sur le plan sportif. Menés 0-2 et virtuellement battus par Liverpool dans la course au titre, les joueurs de Pep Guardiola ont tout renversé en fin de match pour s’imposer (3-2) et être sacrés champions d’Angleterre.